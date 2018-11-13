AB denetçileri: Türkiye mültecilere verilen yardımla ilgili verileri paylaşmıyor

AB’nin Türkiye’ye mülteciler için gönderdiği fonlarla ilgili yayımlanan raporda, Türkiye’nin fonun kullanımıyla ilgili tüm verileri paylaşmadığı belirtildi. Raporu hazırlayanlardan bir yetkili ‘Paranın mültecilere gittiğini görüyoruz ancak tüm paranın oraya gittiğini kesin olarak söyleyemiyoruz’ dedi.

Avrupa Denetçiler Mahkemesi, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye mülteciler için gönderdiği fonlarla ilgili bir rapor yayımladı.

Öncelikli olarak Türkiye'ye verilmesi öngörülen 3 milyar avroluk yardım paketinin ilk ayağı olarak gönderilen 1,1 milyar avroya odaklanan kurum bu kapsamda fonun kullanıldığı projelere ziyaretler gerçekleştirildi.

Avrupa Konseyi'nin Türkiye'ye mülteciler adına gönderdiği fonun nasıl kullanıldığını denetleyen kurum raporunda, mülteciler için hızlı bir mekanizma geliştirilerek yanıt verildiği ancak bu mekanizmanın tam olarak iyi bir şekilde koordine edilmediği belirtildi.

Geliştirilen projelerin yarısının amacına ulaştığı, ancak yarısının beklenen etkiyi yaratmadığı aktarıldı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Türkiye’nin 4 milyon kişi ile "dünyanın en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yaptığı" belirtilen raporda, mültecilere ulaştırılan yardımların takip edilmesinde yaşanan zorluklara değinildi.



Türk yetkililerin veri koruma kanunları dolayısıyla, yardımdan yararlanan mültecilerin isimlerini paylaşmadığı, bu yüzden kimlerin yardım aldığının takip edilemediği öne sürüldü.

Kurum, Türk yetkililerin yardımı alan kişilerin isimlerini ve ne aldıklarını açıklamadığını belirtti.

‘TALEP ETTİĞİMİZ BELGELERE ULAŞAMADIK’

AFP haber ajansına konuşan kurum yetkililerinden Bettina Jakobsen, "Paranın mültecilere gittiğini görüyoruz ancak tüm paranın oraya gittiğini kesin olarak söyleyemiyoruz" dedi.

Jakobsen, üç yıldır ilk defa talep ettiği belgelere ulaşamadığını aktardı.

Ancak projeleri yürüten Birleşmiş Milletler kurumları ve Avrupa Denetçiler Mahkemesi yetkilerinin, kurdukları kontrol sistemiyle riski kontrol edebildikleri belirtildi.

Raporda Avrupa Komisyonu'na Türkiye'ye gerekli verilerin sağlanması için baskı yapılması tavsiyesi verildi.

Avrupa Birliği ve Türkiye arasında 2016 yılında yapılan göçmen anlaşması gereğince Türkiye'ye barındırdığı göçmenler için yardım sağlanması kararına varılmıştı.

