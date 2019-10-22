Talanın böylesi…

Bir avuç erdemli insan, yaz-kış-yağmur-çamur-kar demeden Haydarpaşa Dayanışması adıyla yıllardır eylem yapıp, trenlerin tekrar Haydarpaşa’ya gelmesi için her Pazar garın önünde bir araya geliyorlar.

Onlarcasında bu insanlıkla birlikte olduk.

Şarkılar, şiirler söyledik oyunlar oynadık, halka sesimizi duyurmaya çabaladık.

Başta yıllarca o garı kullanan insanlık sonra tüm ülke sustu.

Bir ara bölgenin yanındaki tersaneden Harem’e kadar turizm alanı ilan edildi, bazı kara para aklayıcıları hemen alıcı oldular.

Bağırdık, mahkeme kararları alındı, durduruldu.

O halen şaibeli olduğu bilinen yangının ardından gün oldu gara tren gelişleri durduruldu.

Banliyö kapatıldı.

Halk yine sustu.

Ardından Hızlı Tren bilmecesi ile bölgede yapılan çalışmada gar girişinde antik bir dokunun ortaya çıkışıyla binada yenileme başlatıldı.

Vapurla Kadıköy’e geçenler-gelenler görüyordur, yıllardır sürüyor.

Ulaştırma Bakanlığı Haydarpaşa ile birlikte nerede ise aynı kaderi paylaşan Sirkeci Garı’nı ihale yoluyla "kültür-sanat etkinlikleri yapmak üzere" kiralamak için ihaleye çıktı.

Bu bir talan çağrısıydı.

Karşı çıktık.

Halk yine sustu.

Haydarpaşa ve Sirkeci Garları halkın malıdır, kültürel miraslardır, alınıp-satılamaz dedik.

İçinizden kaçınız bu sözlere değer verdi, kaçınızın içi acıdı, kaçınız bir pazar günü gidip orada yapılan eylemlere destek oldu?

Şimdi olanları birlikte gözlüyoruz.

Koca bir ülke bu iki kültürel dokunun nasıl kanunsuzlukla peşkeş çekildiğini seyrediyor.

Daha düne kadar İBB’de 3 bin lira maaşla çalışan Okçular Vakfı eski müdürü, AKP gençlik kollarından bir mürit 10 bin lira sermayeli bir şirket kuruyor ihaleye giriyor, İBB ise 4 iştirakçi şirketiyle başvuru yapıyor.

Önce utanmazca ve kanun tanımazlıkla “Belediyenin buna hakkı yok” diyorlar sonra ihalenin ikinci aşamasında tüm ülkenin gözleri önünde İBB ihaleye çağrılmadan söz konusu zatın şirketine veriliyor ve ihale oldubittiye getiriliyor.

Ülke yine seyrediyor.

İBB başkanı bağırıyor.

Yanıt yine yok.

Haydarpaşa Dayanışması bağırıyor ses yok.

Kent savunucuları, mimarlar, mühendisler, sanat tarihçileri bağırıyor ses yok.

Şimdi olay yargı sürecine taşınıyor.

Durdurulamayacak biliyorum.

Çünkü bu hiçbir yönüyle karanlık olmayan peşkeşin arkasında AKP var.

Okçular Vakfı kiminse artık Haydarpaşa ve Sirkeci Garları onun.

Bilal oğlan oralarda kültür-sanat etkinlikleri adına cirit atar, bütün bir ülke de utanmadan bunu izler, “sanatçı” adlı doymak bilmeyen bir avuç sürü de oralarda gerdan kıvırırlar, hem de bunu, tüm yaşanmışlıkların üstüne basa basa, halkın tüm değerlerini eze eze yaparlar, halk da alkışlar.

Son söz olsun.

Arz ederim hanımlar, beyler.

Kültürel varlıklarına sahip çıkmayan insan-lık çürümüştür.

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