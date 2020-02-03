Kimin umurunda…

126 emekli büyükelçi Kanal İstanbul için ortak bir bildiri yayınlayıp, “Montrö sözleşmesini tartışmaya açacaktır, ülkemizin İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile Marmara Denizi üzerindeki mutlak egemenliğinin kaybedilmesini sağlayacaktır” dediler.

AKP çıkıp “Bu siyasi bir yönlendirmedir, anlatılanla Kanal İstanbul’un ile ilgisi yoktur” dedi.

Kimin umurunda?

Milletvekili bağırıyor “Malatya ve Elazığ’da kentlerin merkezlerindeki parklara kurulan çadırlarda; AKP ve yandaşı, yemcisi durumundaki sivil toplum örgütleri, dinci-gerici vakıflar dernekler, bakanlar, vekillerden muhtarlara kadar yüzlerce kişi deprem şovu yapıyorlar oysa Malatya ve Elazığ’da halen yardımın ulaşmadığı köyler var, insanlar çadırsız aç ve açıkta.”

Kimin umurunda?

Meclis'te depremlerle ilgili kurulması önerilen komisyon isteği AKP ve MHP oylarıyla reddediliyor.

Kimin umurunda?

“Deprem paraları nerede” diyen soran insanlığa, “Bunlara cevap verecek vaktimiz yok” diye yanıt verildi.

Kimin umurunda?

Metal iş kolunda sendikalar, 150 bin işçinin haklarını masa başlarında sattılar.

Kimin umurunda?

Kızılay ve Ankaragaz’ın sahibi Torunlar İnşaat, tecavüzcü Ensar Vakfına oradan Bilal oğlanın vakfına milyonlarca dolar aktarıp, vergi kaçırdıkları ortalara saçıldı. Kızılay genel başkanı “Vergi kaçırmak başka bir şey vergiden kaçınmak başka bir şey” dedi.

Kimin umurunda?

Çoğunluğu İmam Hatiplilerden oluşan binlerce kişi Bekçi kadrosuyla neredeyse eğitim bile almadan işe başlatıldı. Tamamı AKP il, ilçe örgütlerinin önermeleriyle bellerine silah takılan bu şahıslar, “toplumsal tüm değerleri ezip geçecek yetkilerle” donatıldılar. Maaşları öğretmen maaşlarından bile yüksek.

Kimin umurunda?

Vergiler, zamlar yağıyor. Motorlu taşıtlardan yollara, Avrasya’dan köprü geçişlerine, su ve ekmekten çöpe kadar.

Kimin umurunda?

1993 2 Temmuz Sivas’ta Madımak Otelinde canlarımızı ateşe veren canilerin başındaki katil, CB tarafından affedildi ve Sivas’tan AKP vekil adayının sahibi olduğu gazete “Hoşgeldin Ahmet Dede” diye manşet attı.

Kimin umurunda?

Yaptıkları şarkılarla milyonlarca insanın yüreklerinde yer edinen, meydanları, stadyumları doldurarak barışın, eşitliğin, kardeşliğin ve mutlu bir ülkenin sesi olan Grup Yorum üyeleri, şarkı söylemelerine konan faşist dayatmalar ve tüm sanatsal yasaklara karşı ölüm orucuna yattılar.

Kimin umurunda?

Her gün iş cinayetlerinde işçiler ölüyor.

Kimin umurunda?

KHK ile işlerinden, aşlarından edilen binlerce yurttaş, akademisyenler işsizlik ve açlıkla boğuşuyor.

Kimin umurunda?

Ali İsmail Korkmaz kardeşimi katleden polis, “Tekme atarken ayağım incindi, mağdurum, şikâyetçiyim” deyip müdahil olmak istiyor, mahkeme kabul ediyor. Hakkındaki tüm iftiraların ve atılan suçların çöktüğü Osman Kavala emirle içeride tutuluyor.

Kimin umurunda?

Cezaevlerine okuma-yazmaları bile olmayan annelerinin yanında hapis olan 0-6 yaş arası 832 çocuk var.

Kimin umurunda?

Dünyanın en pahalı doğalgaz ve elektrik satışlarının yapıldığı ülkemizde halk faturaları ödeyemiyor, çözüm olarak taksitlendirmeden söz ediliyor, yurttaşlar “Isınamıyoruz, donuyoruz” diye bağırıyor.

Kimin umurunda?

Her gün yeni bir kadın cinayeti, yeni bir çocuk istismarı, tecavüzü yaşanıyor.

Kimin umurunda?

Okluk koyundaki yazlık saray için 200 dönüm arazi daha kamulaştırılıp milyonlarca ağaç daha kesilecek.

Kimin umurunda?

12 bin yıllık Hasankeyf sulara gömülüyor, Dicle Vadisi öldürülüyor.

Kimin umurunda?

Ne Libya ne Suriye’de işler iyi gitmiyor, “Cihatçı sürülerinden oluşturulan özel ordulara milyarlarca dolar aktarılıyor”, bataklık çürüdükçe ülkem boğazına kadar gömülüyor. Sınırlarımıza dayanan 2 milyon daha Suriye kaçkını var.

Kimin umurunda?

Bilim insanlığı, yurttaşlar “İstanbul depremi kapıda ve hiçbir hazırlık yok, öleceğiz” diye inliyorlar.

Kimin umurunda?

Ülkemin komünistleri “Bu düzen çürüdü. Bize eşitlikçi, özgürlükçü, her yurttaşın mutlu olduğu bir sosyalist Cumhuriyet gerek” diye bağırıyorlar.

Kimin umurunda?

Dahası var ama kimin umurunda?