Virüs çenebazları

Etkilenmeyen kalmadı, bırakın yetkili yetkisiz ağızların toplumun yüzde şu kadarı etkilendi veya etkilenmedi demelerini. Doğrudan virüse maruz kalmayanlar dahi virüs endişesinden bitap düşüyorlar. Umudunu iklim koşullarının değişmesine ve/veya ultraviyole ışınların düşüş açısına bağlayanların sayıları az değil.

Hain coronavirüs bizi hazırlıksız yakaladı tadında hayıflananlar da yok değil. Sanki önceki virüsler önden mektupla geleceğini bildirmiş... Gelecek yıl ne kadar hazırlıklı olacaklarını göreceğiz.

Farkındalığı bu kadar hızlı artan başka bir sosyal olay var mı acaba? Bütün dünya bu konuya odaklanmış durumda.

Peki bu virüs bir ulusal sağkalım meselesi mi?

Televizyon ekranlarını işgal eden güya güvenlik uzmanları yakında Covid 19 virüs salgınını ulusal güvenlik sorunsalı haline dönüştürürlerse şaşırtıcı olmaz. Hele şükür tıp bilgileri galiba buna yetmiyor, aksi halde alanı başkalarına bırakmazlardı.

Kaç adet test kitine sahibiz? Net bilgi yok.

Aralık ayından bugüne kadar kaç kişiye test yapıldı? Güvenilir bilgiye sahip değiliz.

Üst solunum yolu enfeksiyonundan göçüp gidenlerin kaçı Covid 19 etkisiyle oldu, kayıt yok.

Tabii ki bilgisizlik, eksik bilgi, yanıltıcı bilgi vb. birilerine alan açar.

Yakında virüs çenebazları türerse hiç şaşırtıcı olmaz.

Üfür gitsin, nasıl olsa inananı oluyor!

İtalya yönetimi müdahalede bir hafta geç kaldığı için ölüm sayısı çarpan etkisiyle artmış.

“Bize bir şey olmaz” diyenler yok mu?

Yalnızca bizde mi? Britanya’da da virüs çenebazları kol geziyor. Hem de Osmanlı torunu ağzıyla… Söylenceye göre Osmanlı torunu zat, “bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler” tonunda “ölen ölür kalan sağlar bizimdir” türünden tavır almış…

Trump’a yapılan testin negatif olduğunu duyurdular; umarım doğrudur. Aksi halde, seçim sürecinde virüs bütün Amerika halkına yayılabilir!

Türkiye’de neler mi oluyor?

Elbette lafın üstüne laf söylenmez!

Sağlık olmasa da laf merkezî olarak üretilir, planlanır, itina ile hizmete sunulur.

Virüs çenebazları kulak kabartmış bekliyorlar! Haber merkezi olarak üflenince onlar da harekete geçecekler.

Virüs Türkiye’yi teğet geçer mi? Önümüzdeki haftalarda etkilenmenin hızı çarpan etkisiyle mi ifade edilir? Bunları görebileceklerimiz olacağı gibi, göremeyeceklerimiz de olabilir.

Virüs sınıf, kimlik, din ayrımı yapmaz. Yapıştığını etkiler, yapışamadığını endişelendirir, bitap düşürür. Herkese coronavirüssüz, sağlıklı günler dileğiyle.