Kim kazandı?

Türkiye yönetimi 17 Ekim’de ABD, 22 Ekim’de ise Rusya yönetimi ile Suriye konusunda ortak açıklama yaptılar. İlki hakkında medyanın büyük çoğunluğu yanıltıcı bilgi-yorumlarla coştu, taştı. İkincisi hakkında da benzer bir durumun olacağını tahmin etmek mümkün.

Önce ilki için söylenenlere bakalım.

Kazan-kazan durumu, dediler!

Kim kazandı?

Medya “ateşkes mi”, “ara vermek mi” tartışmasıyla meşgulken, Trump kendi işgal güçlerini tereyağından kıl çeker gibi çekti, kuzey Irak’a taşıdı. Söz konusu çekilme süreci, birkaç patates ve çürük elma dışında ABD işgal güçlerinin burnu kanamadan gerçekleşti.

17 Ekim’de ortak açıklanan tutum belgesinde belirtildiği üzere, madde (11) “Türk tarafı Barış Pınarı Harekatı’na, güvenli bölgeden YPG’nin 120 saat içinde geri çekilmelerini teminen ara verecektir.”

Doğru, ara verildi, çekilenler çekildi, kalanlar kaldı.

ABD’nin savunma bakanı buyurdu: “Petrolün bulunduğu bölgelerde ABD işgal güçleri kalacak”; kaldılar.

Mektup mu? Unut gitsin! Arşive dahi gitmesin, çöpe atalım gitsin kıvamında!

Azami taleple yola çıkıp, asgariyle övünmeye “kazan” dediler.

Kim kazandı?

ABD ve Rusya.

Kazan-kazan oldu.

ABD kayıpsız çekildi. Nereden? Suriye’nin kuzeyinden.

Rusya boşluğu doldurdu! ABD ile görüşmeden mi? Kargalar güler buna.

Şimdi ne tartışılacak? Saat 22.00’ye kadar ABD’nin “kazan”ı, sonra Rusya’nınki.

Elbette madde 11’in devamını da unutmamak lazım: “… Barış Pınarı Harekatı, bu geri çekilmenin tamamlanmasını müteakip durdurulacaktır” deniyor.

Harekat devam ederse ne olur?

Yeni yaptırımlar uygulamaya konur mu? Demokles'in kılıcı gibi…

Koza karşı koz mu?

Kazan-kazan bunun neresinde?

22 Ekim’de Rusya ile ortak açıklama yapıldı.

Putin aracı olurum dedi.

Ne için?

Suriye yönetimi ile Adana Mutabakatını uygulamak için.

Türkiye yönetimi Suriye yönetimine küs olduğu için, konuşmuyorlarmış…

Putin söz vermiş, mültecilerin geri dönüşüne yardım edecekmiş; para vermeden!

ABD alacağını aldı, Rusya da.

Sırada kim var? AB ile mutabakat zaptı imzalanabilir mi?

Davutoğlu çok kıskanacak bunu!

AB’ye ne teklif edilecek? Yakında kokusu çıkar…

ABD, Rusya, AB arasında dön dolaş.

ABD ve Rusya istediklerini aldılar. Kazan-kazan oldu.

Peki kim kaybetti?

Ülkesi yıkılan Suriye halkı.

Yıkımı kimler yapıyor? İşgalcilerin hepsi.

Buradan nasıl çıkılır? İşgal güçlerinin hepsi ellerini çekince…