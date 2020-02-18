Eğik düzlemde geri kayış

Herkesin kafasını kurcalayan soru, İdlib’de Türkiye ile Suriye arasında yaşanan gerginliğin nereye evirileceği? Son haberlere göre Suriye yönetimi Halep’i ele geçirmiş durumda, İdlib üzerine taarruzunu artırabilir. Öte taraftan Türkiye yönetimi bölgeye asker yığınağı yapıyor.

Basına yansıdığı kadarı ile Türkiye yönetiminin Suriye politikasını eleştiren emekli büyükelçiler ses tonlarını yükseltiyorlar, ama net bir çözüm önerileri yok. Bazıları gelinen nokta itibarıyla Esad yönetimi ile temas kurmak için çok geç olduğuna dikkat çekip, bu aşamada geri adım atmak yerine çatışmayı göze almayı öneriyor. Tuhaf bir çelişki!

ABD yönetimi Türkiye yönetimine gaz veriyor, fakat inandırıcı olmaktan uzak.

RTE Putin’e “Soçi’de verdiğin sözü tut” diyor, Putin’in sözcüleri “siz de sözünüzü tutmadınız” “cihatçıların elinden ağır silahları almadınız” karşılığını veriyor.

Başbakanlıktan uzaklaştırılan Ahmet Davutoğlu’nun yeni partisinden eleştirel bir tutum gelmedi, zira bugünkü politika onun döneminin ürünü. Abdullah Gül günah çıkarmaya çalışsa da bir çözüm önerisinde bulunmuyor. Akşener topu Devlet’e kaptırmaktan korkuyor. Kılıçdaroğlu kaçak güreşiyor…

RTE çok sıkışmış durumda, seçenekleri giderek azalıyor.

Yine de bir olasılık var. Almanya Başbakanı Merkel’in çıkış yapması; fakat karşılıksız olur mu?

Merkel, daha önce Macron’a söylemeden Kuzey Suriye’de güvenli bölge oluşturulsun önerisinde bulunmuştu, şimdi BM’den rol çalıp, İdlib’de ateşkes ilan edilsin önerisinde bulunursa şaşırtıcı olmaz!

Merkel İdlib üzerinden Türkiye’ye gelecek sığınmacıların ve/veya öncekilerin kendilerine mülteci olarak tahvil edilebileceğinden endişe duyuyor.

Türkiye yönetiminin müzakere kodlarını çözdüler, Merkel de ateşkes önerisi jestine karşılık bir şeyler isteyecektir! Diğerleri kadar gaddarlık yapar mı, göreceğiz…

İster Merkel, ister BM ateşkes önerisi ile hayat öpücüğü versin, eğik düzlemde geri kayışı durdurmak mümkün gözükmüyor.

Hâlbuki sorunun çözümü çok zor değil. Dürüstçe ifade edilmelidir: Suriye’den herkes elini çekerse çözüm için alan açılır.

Bu yapılmadığı durumda, Rusya, Türkiye yönetimini bugünkü fiili duruma -İdlib’de tutunamama– “ikna” etmeye çalışacaktır. BM veya Merkel’in önereceği ateşkes ise yeni bir eşik yaratmak için yeterli olamayacaktır, çünkü Türkiye’nin Suriye politikası eğik düzlemde geri kaymaya devam ediyor.