ABD ve NATO üsleri kapatılabilir mi?

Evet, kapatılabilir.

Geçmişte kapatıldı da.

Örnek mi; 1991’de NATO Erhaç hava üssü, Eskişehir ana mühimmat deposu, 1996’da Ankara Mürted ve Balıkesir’de bulunan nükleer mühimmatlar İncirlik üssüne taşınarak bu üslerin bazıları kapatılmıştır.

Unutmayalım, bu üslerin kapatılması Avrupa’da kuvvetlerin azaltılması anlaşmasına uygun olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’de iktidarların bunu istediği için değil.

Burada doğru soru, üsler kapatılabilir mi değil, hangi bağlamda kapatılabilir.

Bu soru yalnızca bugün ile de sınırlı değildir.

Türkiye’de bütün iktdarlar egemenlik hakkını kullanma yetkisine sahip olduğunu söylerler.

Öte yandan bunu kullanırken adeta utangaç davranırlar. Birilerini kızdırmaktan kaçınmaya özen gösterirler.

Hele emperyalizmin ne olduğunu bilmeyenler, onunla işbirliği içinde bulunanlar, sağlıklı bir duruş sergileyemezler.

Bir taraftan üsleri gerekirse kapatırız derken, aynı cümle içinde o sistemin merkezinde olduğunu söyleyip gerçek ideolojik konumlarını ifşa ederler.

Türkiye’de bir iktidarın ABD’nin kullandığı bir NATO üssünü kapatabilmesi için öncelikle emperyalizme karşı ciddi bir duruşu olmalıdır.

Bu olmadan hiçbir iktidar üs kapatamaz. Üsler üzerinden müzakere etmeyi umarlar. Çoğunlukla tek taraflı verilen ödünlerle yürür güya yapılan müzakere.

Türkiye’nin müzakere tarihi böylesi örneklerle doludur.

NATO’ya üye olmak için ABD’nin Türkiye’de üs kurmasına izin vermekle başlayıp, nükleer silahların bu üslere yerleştirilmesi, sökülüp taşınması vb. durumlarla devam edegeldi güya müzakereler.

İktidarlar müzakere ettiklerini iddia ettiler, basın bunu çoğunlukla başarı hikayesi olarak sundu. Gerçekte karar verenler emperyalistlerdi.

Bugün de böyle devam ediyor.

ABD’de Senato Türkiye aleyhinde bir karar alıyor, Türkiye’de yönetim mukabele yaparız, gerekirse üsleri kapatırız diyor. Ama bu gerçekleşmiyor.

Gerçekleşmeyecek anlamına gelmez, ABD’nin kullandığı üsler kapatılabilir, eğer üslerin fonksiyonu değişirse.

ABD yönetimi iyi polisi oynamaya başlayınca üs kapatmak şöyle dursun, tekrar stratejik ortak bile olunur!

Bu düzen içinde bu döngüden çıkabilmek mümkün olmaz. Emperyalist hiyerarşiye dayalı düzen değişmeden üslerin kapatılması söz konusu olamaz. Kimse kimseyi aldatmasın.