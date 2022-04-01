Tartışmalı yazı: 'Asiye Nasıl Kurtulur?'

Geçen haftaki yazıda modern zamanların kölelerinden bahsetmiştim. İnsan ticareti adıyla tanımlanan bu suçun küresel düzeydeki yerleşikliği ve yaygınlığını aktarmıştım. Modern köleliğin üzerine kurulduğu farklı sömürü alanları olduğundan da söz etmiştim ve “zorla çalıştırma” kavramını biraz deşmiştim. Bu hafta ise modern köleliğin baskın biçimi olan, yüzlerce yıldır farklı üretim ilişkileri içerisinde devinerek çağımıza kadar gelmiş, ve insanın insana edebileceği en alçak şeylerden, en ağır sömürü biçimlerinden olan cinsel sömürü ve istismardan bahsedeceğim.

Konu ağır, yazması, konuşması kolay değil, ancak bundan elli yıl önce tam da bu başlığı hayranlık uyandıran bir estetikle, sansürlenmemiş bir bilinç ve sınırlanmamış bir öfke ile bizlere aktarmış ustalıklar var. Bu ustalığı on beş yıl sonrasında, bir kat daha zenginleştiren, benzeri bir incelikle bilinci ve öfkeyi derinleştiren ve kalıcılaştıran başka bir eser de var. Ben bu yazıda derdimi anlatmak için işte bu Ustalardan yardım alacağım.

Vasıf Öngören’den ve 1970 yılında kendi rejisiyle ilk kez Ankara Birliği Sahnesinde sahnelenen, “Asiye Nasıl Kurtulur?” tiyatro oyunundan; Atıf Yılmaz’dan ve onun yönetmenliğini yaptığı Barış Pirhasan’ın Öngören oyunundan senaryolaştırdığı 1986 yapımı “Asiye Nasıl Kurtulur?” filminden bahsediyorum .

Tiyatro oyununu adlandırırken, Öngören “tartışmalı oyun” alt başlığını not eder, oyunda “epik tiyatro” eseri boyutu olduğunu hatırlatır. Atıf Yılmaz’ın kurgusunda da, Barış Pirhasan’ın senaryosunda da benzer bir anlatım dili vardır. Yani izleyiciyi koltuğunda rahat bırakmayan, oyunun/senaryonun gerçekliğine ya da fantastikliğine kapılmasına izin vermeyen, omuzlarından sarsarak izlemesine, gözlemesine zorlayan, içine katan, soru soran, yanıt bekleyen bir anlatım dili. Bertolt Brecht’in dili olarak anılır, siyasallaştırıcı, örgütleyici ve dönüştürücüdür.

Asiye Nasıl Kurtulur?’u gençlik yıllarımda hem tiyatro sahnesinde, hem de sinemada izledim. Her iki deneyimden de bende kalan, içimi ürperten bir keşfetme, uyanma duygusu, aklımı ateşleyen bir öfke, harekete geçmeye iten bir sabırsızlık hali olmuştu. Modern zamanların köleliğini konuşurken sizlerle de bu halleri paylaşmak istedim. Ben de kendimce bir “tartışmalı yazı”ya niyetlendim. Neyseki bu ülkenin ilerici toplumcu bir sanatsal birikimi var da onlara başvurabildim, yoksa bende ne böyle bir edebi yetenek ne de iddia var.

Hazırsanız başlayalım.

Önce kısaca konudan bahsedelim. “Fuhuşla Mücadele Dernekleri Genel Başkanı” pek sayın Seniye Gümüşçü hanımefendi Asiye isimli bir kadından “orospuluktan” ve fuhuş belasından

nasıl kurtulduğunu bizzat anlatmak istediğini söyleyen bir mektup almıştır. Asiye, hayırsever dernek başkanımızı kurtuluş hikayesini dinlemek üzere bulunduğu geneleve davet etmiştir.

Seniye Hanımcığımız yanına derneği foncusu olan bir başka hanımefendiyi ve korumalarını da alarak mektuptaki adrese gelir. Asiye’nin deneyiminin, bu sefil mekanda, içler acısı durumdaki zavallı kadınlara örnek olması, değerli derneklerinin de bu kurtuluştan pay kaparak kalkınması hevesindedirler.

Bu seçkin ziyaretçileri genelevin eşcinsel pezevengi Selo, tüm “efendiliğini” takınıp karşılar. Kadınlar da edepli davranmaları konusunda sıkıca uyarılırlar. Tam bu sırada elinde bavuluyla, gençten güzel bir kadın genelevin avlusundan girer, onun gelişi telaşta araya kaynar.

Yeni gelen dahil tüm kadınlar ziyaretçilere kendilerini tanıtır, ancak ziyarete sebep olan Asiye aralarında yoktur. Ancak yine de Seniye Hanım kalmakta ısrarcıdır, nitekim kadınların bu hayattan kurtarılabileceğine inancı tamdır.

Selo ve kadınlar bu sayın hanımefendiye kim olduklarını, durumlarını, gerçeklerini anlatmaya çalışırlar önce:

“Biz aşk satarız

Sermayedir etimiz

Biz aşk satarız

Emeğimiz terimiz

Artık aşk paradır

Gönlümüzde yaradır

Alnımızda karadır

Bizim gibiler için

Biz et satarız

Körelmiştir duygumuz

Biz et satarız

Budanmıştır sevgimiz

…

Sevgi satarız

İncinmiştir duygumuz

Sevgi satarız

Kırılmıştır kalbimiz

…

Biz çok biliriz

Çok gördük çok geçirdik

Biz çok biliriz

Çok vartalar atlattık

Artık can günüdür

Davranmayan delidir

Savaşmayan ölüdür

Bizim gibiler için”

Sermayenin Türküsü, V. Öngören 1970.

Seniye Hanım ikna olmaz, Asiye’nin kurtuluş öyküsünü konuşmakta ısrarcıdır. Bunun üzerine bizimkiler bir oyuna başlarlar. Selo der ki: “madem buraya kadar geldiniz hamfendi buyrun siz kurtarın Asiye’yi” biz bir oyun kuralım, “zurnanın zırt dediği yerde” siz gireceksiniz devreye.

Ve oyun başlar.

Asiye’nin anne babası köylerinden daha iyi yaşam umuduyla kente göç etmiş bir çifttir. Baba daha Asiye bebekken inşaatta düşüp ölür, çaresiz anne Zehra, kaçak göçek orospuluğa başlar. Asiye artık lise çağına geldiğinde birgün annesi, yattığı adamlardan birinin ona ev açmaya karar verdiğini söyler. Ancak adamın şartı Zehra’nın yalnız gelmesidir.

Zurna ilk zırtını çalmıştır. Gözler Seniye hanıma döner. Şimdi ne yapsındır Asiye?

Eğitim şart elbette. Seniye Hanım için ilk soru kolay çözülür. Asiye eğitimine yatılı devam edecektir, eder de. Kadın okul müdürünün de desteği ile okulunu bitirir.



Zurnamız yine küçük bir zırt eder ama Seniye hanım için bu da kolay bir sorundur. Elbette mezuniyet sonrası, yaşı da geldiğine göre, evlenerek hayatını kurtaracaktır. Nitekim hemen talibi de çıkar. Ancak annesi Zehra’nın geçmişini öğrenen aile nişanı bozar. Asiye çaresizliklere düşer, müdürün evinde sığıntı gibi yaşamaya devam eder. Tam bu sıra, bir zarif kahraman olarak müdürün yeğeni beliriverir. Asiye’nin güvenini ve sevgisini kazanır, birlikte yaşamaya başlarlar. Seniye Hanım, işte bu sefer evlenip kurtulacak bizim kız diye heyecanlanır. Fakat bu zarif beyefendimiz zaten evlidir. Karısından bıkmıştır, mutsuzdur ve Asiye’ye sığınmıştır. Gerçek ortaya çıkar, Asiye yıkılır, müdür ise onu “anası gibi edepsiz” olmakla suçlayarak evinden kovar.

Bu kez başıboş, beş parasız biçimde sokaklara düşmüştür Asiye. Zurna artık bas bas zırtlamaktadır. Seniye Hanımın bilgiçlikleri başlar. Ekonomik özgürlük kadının en önemli silahıdır, Asiye bir iş bulmalıdır. Haklıdır, doğrudur.

Asiye bir süre, küçük ölçekli, geçici hizmet işlerinde şansını denedikten sonra nihayet bir tekstil atölyesinde iş bulur. Ancak bu kurtuluş da uzun sürmez, atölyede ustabaşı Asiye’nin kimsesizliğinden cesaret alarak köşeye sıkıştırıp taciz eder. Fabrika müdürüne adamı şikayet ettiğinde, Asiye’nin kendisini suçlu bulup kapı önüne koyarlar. Ee, bir kimsesiz kadının sözünü dinleyip koskoca ustabaşını hattan alıp üretimi aksatacak değillerdir ya.

Aylarca iş arayan Asiye iş bulamaz. Aç kalır, açıkta kalır. Kendi sözleriyle anlatır bize (ve Seniye Hanıma) durumu:

“İlk aklıma gelen

Anamın eski evi oldu.

Güneş sokağında madam Eleni

Gözleri parladı moruğun

Anlayınca niyetimi

Hemen anlaştık

Buldum böylece

Başımı sokacak bir deliği” (Öngören, 1970, s. 57)

Asiye de artık orospu olmuştur. Seniye Hanım ilk kez çözüm bulamaz, tıkanır kalır ve “böyle yaşamaktansa öl bari” diye isyan eder öl bari!..

Neyseki bizimkilerin yanıtı hazırdır bu densizliğe karşı:

“Her taraftan tıkadınız yolumu

Yoksullukla bağladınız kolumu

İstemeden seçtirdiniz sonumu

Şimdi kolay sayın bayan Öl demek” (Öngören, 1970, s. 57)

Asiye ölmez, yaşama direnir, annesini de bulur çıkarır. Zehra, Asiye’den ayrılmak istemediği için kendi evlerini açarlar. Asiye çalışır, Zehra pezevenkliğini yapar. Bir süre sonra ana kız, olay çıkartan müşterilerden korunmak için mahalleden bir kabadayıyı dost tutarlar. Yıllar geçer, Asiye yıpranmış, müşteriler azalmış, kabadayı da mızırdanmaya başlamıştır. Zehra, müşteriler arasından Asiye’ye hayran, zengin bir adamı kafalar. Adam Asiye’ye ayrı bir ev açacaktır. “Dost”un planlardan haberi yoktur, öğrendiğinde ise zengin müşteri ile Zehra’yı sokak ortasında öldürür. Asiye bu itiş kakışta arada kalmış, ölümden dönmüştür. Ortada da zenginden kalan bir bavul dolusu başıboş para durup durmaktadır.

Yine gözler kulaklar Seniye Hanım’da, ve dolayısıyla biz izleyicilerdedir. Ne yapsın, nasıl yapsın Asiye?

Genelevin kadınları henüz hala Zehra’ nın yasındadır:

“...

Geçti mi birkez yaşın

Böl’olur orospu sonu

Yor kafayı düşün taşın

Var mı bunun çıkar yolu

Güpegündüz kurşun ile

Bu nafile düzen ile

Töre, ahlak kanun ile

Seçtirdiler sonumuzu”

(Orospunun sonu Öngören 1970)

Oysa, Fuhuşla Mücadele Derneği Genel Başkanı Hanımefendimizin bu kez gerçekten gözleri parlar, soru bildiği yerden gelmiştir. Zehra’yı unutmuştur, Asiye’nin kurtuluşu derdindedir, tereddütsüz yanıtlar: alsın meftanın parasını, “sermaye yapsın” ama illa “iyi bildiği bir işe yatırsın”.

Selo, bu ikiyüzlü pişkinliği alaya alır:

“Bravo hamfendi… Asiye’ye gerçek bir kurtuluş yolu gösterdiniz.

Asiye’nin hayatını doğruladığınız gibi, kendisine mümkün olan, kurtuluş

yolunu da gösterdiniz. Sayın seyircilerimizin huzurunda, sizi tebrik ederim.

(Seyircilere) İşte sayın seyirci, sayın hamfendinin, Asiye’ye gösterdiği tek

kurtuluş yolunu seyrediyorsunuz… (Öngören, 1970, s. 109-110).”

İşte oyunumuzun sonu da böylece gelir. Asiye eline geçen parayı “sermaye” yapar, genelevi satın alır, içindeki kadınları, esnafı, pezevenk Selo’yu kapıya koyar. Yeni “iş”ler yatırımlar peşine düşer. Bir de bakarız ki, meğer oyunun başındaki eli bavullu yeni gelen, Asiye’nin ta kendisiymiş ve şimdi de Asiye, Seniye Hanım kopyası olmuştur. Onun giysilerine, tavırlarına bürünmüştür.

Asiye, bu “kurtuluş”tan şaşkına dönmüş Seniye Hanımın koluna girer tek tek anlatır durumu:

“Ben de kurtuldum işte

ben de öğrendim artık

bu düzende yaşamanın sırrını

karınların nasıl doyduğunu

Sırtların nasıl pekleştirildiğini

yarın korkusu olmadan

Kimlerin yaşayabildiğini

nasıl yaşayabildiğini

biliyorum artık.

Bu düzende yaşamanın sırrı:

Yoksulları KADER deyin uyutun,

Uyananı PARA verin susturun,

Susmayanı ZORA koyun çektirin,

Böyle gelmiş böyle gitsin sürdürün.

Davrananı yok edin

Direneni gebertin

Ezin vurun öldürün

Devam etsin bu hayat.”

(Öngören 1970)

İşte böyle. Peki şimdi de ben sorayım. Sizce nasıl kurtulur Asiye?