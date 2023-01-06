Eli kanlı bir şirket: Gemont

Yeni yılın son günleri iş cinayetleri ile geçti. İzmir'de Viven İnşaat şantiyesinde 6 işçi kule vincin yükseltme çalışmaları esnasında devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Aynı günlerde İzmir'de, Aydın'da, Çanakkale'de, Batman'da, Çorum'da, Aliağa'da, Tuzla'da ve başka yerlerde de iş cinayetleri yaşandı.



Her gün 5'er, 10'ar işçi bu düzenin çarkları dönsün, patronlar daha fazla kazansın diye alınmayan önlemler sonucu ölüyor, sakatlanıyor.



Geçtiğimiz günlerde Gemont'un Tataristan'daki şantiyesinde çalışırken iş kazası geçirerek felç kalan bir işçi Patronların Ensesindeyiz (PE) Ağı'na ulaşarak yaşadıklarını anlattı.

İşçinin anlattıkları patronların kârları için, işlerinin selameti için neler yapabileceğinin korkunç bir örneği.



Temmuz 2021 yılında Tataristan'da şantiyede gerçekleşen iş kazası, önceden maddi hasarlı bir iş kazası geçirilen alanda işçinin bu makinede çalışmam demesine rağmen “maaşınızı vermeyiz, işinizi kaybedersiniz” diye tehdit edilerek çalıştırıldığı esnada oluyor. İşçinin boynuna ağır çelik çarparak travma geçiriyor, omurgada ciddi anlamda bir hasar bırakıyor ve sol tarafında felç oluşuyor. Şu an işçinin birçok uzvunun işlevi kaybolmuş durumda.



Gemont, işçiyi masraf olmasın diye özel hastaneye götürmüyor. Başka hastanede 12 gün boyunca MR sırası beklemek zorunda kalıyor. MR çekildiğinde doktorlar "artık ameliyat yapsak da ayağa kalkman imkansız, çok geç kalmışsın" diyor.

Bu süre içinde Kazan’da hastanede kalıyor ve 3 ay boyunca sürekli oyalanıyor. Bu sürede Gemont yetkilileri işçiye "polise haber verme, bize ceza keserler, Türkiye'de her şeyi ayarladık ameliyatını olacaksın" diyerek ülkeye gönderiyorlar. Ama Gemont tedaviyle ilgilenmiyor, işçi kimseye ulaşamıyor. Kendi çabalarıyla Adana Şehir Hastanesinde ameliyat oluyor. İşçi hala Gemont'a ulaşmaya çalışıyor ancak randevu dahi verilmiyor.

Diğer taraftan aynı şantiyede çok iş kazası yaşandı. Sadece PE'ye üç kişinin iş kazası geçirmesi sonucu sakatlandığı ihbarı geldi. Bir işçinin eline malzeme düşüyor sağ elini kullanamıyor, üstüne hiçbir hakkını vermeden işten çıkarılıyor. Bir işçinin tek gözü görme işlevini yitiriyor. Üçünde de şantiye ceza almasın diye hiçbir yere haber verilmiyor. İşçilere hastanede şirketi suçlu göstermemesi için vatan, millet, edebiyatı yapılarak, “ülkenin itibarı, çıkarı için kötü olur” deniliyor ve zorla susturuluyorlar.

İşçiler susturuluyor, sakatlanıyor, ücretleri ödenmiyor, Rusya'da şirket iflas bayrağı çekiyor, işçilerin alacakları gasp ediliyor... Bu tablo tam anlamıyla organize suç şebekesinden başka bir şeyi andırmıyor.

Tüm bu olayın suçlusu Gemont patronudur.

Gemont işçilerinin yaşadığı hak gaspları Türkiye'de 2022 Haziran'ında Patronların Ensesindeyiz Ağı ile gündeme gelmişti.

Rusya’da Tataristan Özerk Cumhuriyeti’ne bağlı Nizhnekamsk şehrinde Gemont firmasının EP-600 Etilen Tesisi projesinde çalışan işçiler, aylarca ücretleri ödenmediği için hem hakları hem de güvenli bir şekilde ülkeye dönmek için iş bırakmıştı. Bir kısım işçi, Tataristan’da havalimanında alacaklarını vermedikleri için dönüş uçağına binmeyerek eylem yaparken, Türkiye'ye dönen işçilerse hakları için bir araya gelerek fabrika önünde basın açıklamalarına başlamıştı.

İşçilerin PE'ye ulaşmalarından sonra toplantılar yapılıp, bir dayanışma ağı kurularak konu gündeme getirildi. Kocaeli ve Adana'da eylemler yapıldı. Bulundukları yerlerde devlete, patrona seslerini duyurmaya çalışıp haklarını istemeye devam ettiler. Bugün işçiler haklarını almak için şirkete dava açtı. Bu süreçte Gemont patronu Sadık Akman ise hiçbir şekilde yanıt vermedi, işçilerin emeklerine çöktü. Haziran ayında bu köşede yazılan bir yazıda, Tataristan'da işçilerin yaşadığı haksızlık anlatılmıştı.

Konu gündeme geldikçe, işçiler yaşadıklarını anlattıkça Gemont şantiyelerinde yaşananlar da ortaya çıkıyordu. İş kazaları, kötü çalışma koşulları, felç kalan işçiler... Kilometrelerce uzaklıkta bilmediği bir ülkede bu şartlarda çalışmayı kabul eden işçilerin yaşadıkları, ücretlerini almadan ülkeye dönüp, şirketten beklentileri kesildiğinde bir bir ortaya döküldü.

2022 Temmuz'unda Gemont işçileri Adana Sasa fabrikası önünde yapılan eylemde, iş kazası sonucu eli sakatlanan ama haklarını alamayan işçilerden biri, "buraya bir arkadaşımız da gelecekti, ancak iş kazası geçirip felç kaldığı için gelemedi, onunda alacakları var" demişti. Dün işçi PE'ye ulaşınca bu konuşmayı hatırladık.

Gemont işçileri bu korkunç tabloyu yaşarken Sadık Akman işçilerin canı üzerinden zenginleşti.

Şirket özellikle Türkiye'de, Rusya'da ve Almanya pek çok şirket kurarak enerji tesisi inşaatlarının müteahhitliğini yaptı. Rusya'da büyük şirketlerin enerji tesislerinin inşaatlarını Türkiye'den götürdüğü işçileri ucuza çalıştırarak yaptı. Böylelikle kârına kâr kattı.

Siyasetle ilişkileri güçlüydü, stratejik projelerle bir yandan AKP iktidarının eli kolu oldu, diğer taraftan zenginleşti. Gittiği ülkelerde farklı ülke emekçilerini sömürdü.

Karşımızda eli kanlı bir patron portresi var. İşlerim bozulur diye iş kazası geçiren işçiyi hastaneye dahi götürmeyen, iş kazası geçirip sakatlanan işçinin haklarını gasp eden kötülük bu. O kötülüğü şirin göstermeye, onlarla bizi helalleştirmeye çalışanlar o kötülüğün resmini silemezler. Bizim bu kötülükle derdimiz var. İş cinayetlerinin, iş kazalarının, hak gasplarının hesabını hesap soracağız.