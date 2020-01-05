Yıldız Teknik Üniversitesi'nden yemekhane zammı

İstanbul Üniversitesi'nin ardından Yıldız Teknik Üniversitesi'nde de yemekhane ücretlerine zam geldi.

Geçtiğimiz hafta İstanbul Üniversitesi'nde başlayan yemekhane zamlarına bu hafta Yıldız Teknik Üniversitesi de eklendi.

Yeni yılın ilk genel kurul toplantısında alınan karara göre, öğrenci yemeği 2 TL’den 2,25 TL’ye, kartsız yemek ücreti ise 8 TL’den 11 TL’ye yükseltildi.

Bir önceki eğitim döneminin sonunda Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı yemekhane menülerinin yayımlanmasını teknik bir arıza sebebiyle durduğunu açıklamış ve hemen ardından okuldaki yemek kalitesi düşmüştü. Aksaklığın giderilmesi için çalışmalara başlandığının duyurulmasına rağmen sorun giderilmemişti.

İlk senato toplantısında yemekhane ile ilgili mevcut altyapı problemleri yerine zam konusunda karar alınması öğrencilerin tepkisini çekti.

İstanbul Üniversitesi'nde de öğrencilerin indirimli yemek hakkı yalnızca bir öğünle sınırlandırılmış, duruma tepki gösteren öğrencilere polis müdahale etmişti. Türkiye Komünist Gençliği (TKG) konuyla ilgili yaptığı açıklamada, beslenme hakkına ulaşılamamasına değinirken, tüm gençleri öğrenci düşmanı uygulamalara karşı mücadeleye çağırmıştı.