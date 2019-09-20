Üniversiteler kantin ve yemekhane zamlarıyla açıldı

Üniversiteler bu yıl öğrenci kantinlerine ve yemekhanelerine yapılan zamlarla açıldı.

Türkiye Komünist Gençliği ise "Zamlara ve yaşam pahalılığına karşı buradayız" başlıklı bir açıklamayla mücadele çağrısı yaptı.

Açıklamada "zamlar güç bela eğitim hayatını devam ettirmeye çalışan gençlerin boyununu büküyor" denirken, yemekhane zamlarının giderek piyasacılaşan üniversitelerin ve ülkemizde yaşanan ekonomik krizin sonucu olduğu vurgulanıyor.

Türkiye Komünist Gençliği zamlara ve hayat pahalılığına karşı sessiz kalmayacağını söylüyor ve yemekhanelere zam yapılan üniversitelerde bildirilerle öğrencilere ulaşıyor.

Bildiri olarak dağıtılan açıklamanın tam metni şöyle:

ZAMLARA VE YAŞAM PAHALILIĞINA KARŞI BURADAYIZ!

Yeni eğitim ve öğretim yılı başlarken liselerde, üniversitelerde dur durak bilmeyen zamlara bir yenisi daha eklendi. KYK yurt zamları, ulaşım zamları derken patronlar şimdi de gözlerini boğazımıza dikti. Birçok ildeki üniversitelerin öğrenci kantinlerine ve yemekhanelerine yapılan zamlar, güç bela eğitim hayatını devam ettirmeye çalışan gençlerin boynunu büküyor.

Kamusal bir hak olan eğitimin giderek piyasalaşmasına, üniversite kadrolarında bilim insanları yerine şirket temsilcilerinin yer almasına neden olan bu düzen; ülkemizdeki ekonomik krizin faturasını da emekçilerden, emekçi ailelerin çocuklarından çıkarmanın peşine düştü.

Ülkemiz çok uzun süredir bir aile şirketi gibi yönetilmektedir. Büyük sermaye gruplarından ve Erdoğan ailesinden devşirilen bakanlar, sözde öğrenci dostu uygulamalar ile göz boyayan belediye başkanları; ucuz iş gücü olarak gördükleri gençler ve çocuklar üzerinden sermayelerine sermaye katan patronlar... Hiçbiri emekçilerin, gençlerin sorunlarına çözüm üretmiyor.

Ejder meyveli smoothie ile yemeğe oturanlar, Yenikapı’da israfı(!) sergileyen ama bir aylık elektrik, su, ısınma maliyeti 21.000.000 TL’yi bulan Saray’a koşa koşa gidenler mi gençlere çare olacak?

Meclisin koltuklarında oturup 6 TL’ye yemek yiyenler mi? Emekçileri, gençleri bir tas çorbaya, iki dilim ekmeğe, üç öğün simite mahkum eden bu düzenden kurtulmanın vakti gelmedi mi?

Üniversiteli sıra arkadaşlarım, okurken çalışmak zorunda kalan genç işçi dostlarım sözümüz sizleredir.

Sosyalist Türkiye’yi kurmak için Türkiye Komünist Gençliği sizleri birlikte mücadele etmeye çağırıyor. Emekçiler, gençler bu krizle, zamlarla, yaşam pahalılığıyla ancak beraber mücadele ettiklerinde ayağa kalkabilir.

Zamlara, yaşam pahalılığına, krizin faturasının emekçilere ve gençlere kesilmesine karşı bizler; boyun eğmeyeceğiz. Eşit ve adil bir düzeni kurmak için BURADAYIZ!