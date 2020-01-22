Yılda 1 milyon tüketiliyor: Felç uyarısı...

Türkiye'de yılda yaklaşık 1 milyon ton mideye tüketildiği belirtilirken, 'Ağır metal taşıyan bölgede yetişmiş midyeyi sürekli tüketen bir kişide yıllar sonra belirtiler ortaya çıkar. Yoğun bir ağır metal söz konusuysa bu tüketim kişinin felç olmasına bile yol açabilir' uyarısında bulunuldu.

Türkiye'nin en sevilen sokak lezzetlerinden olan midyenin yoğun metal içeren bölgelerden yiyen kişinin felç olmasına yol açabileceği belirtildi.

Haberekspres.com haberine göre, Türkiye'de yılda yaklaşık 1 milyon ton mideye tüketiliyor.

İzmir'de konuyla ilgili bilgi veren midye dolma üretim tesisi mühendislerinden Mahmut Ergün, "Ağır metal taşıyan bölgede yetişmiş midyeyi sürekli tüketen bir kişide yıllar sonra belirtiler ortaya çıkar. Yoğun bir ağır metal söz konusuysa bu tüketim kişinin felç olmasına bile yol açabilir." açıklamasında bulundu.

FAO (Gıda ve Tarım Örgütü) tarafından tüketime hazır ürünler sınıfına dahil edilen midyenin sağlıklı bir deniz ürünü olarak değerlendirilebilmesi için nerede yetiştirildiği büyük önem taşıyor.

İşlenmesi, hazırlanması ve pişirilmesi sırasında hava kirliliği, böcek gibi çevresel etkilere de maruz kalabilirken, midye dolmanın yüksek pH ve besin örüntüsü, mikroorganizmaların üremesi için ideal bir ortam oluşturuyor.