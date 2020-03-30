Yerleşim yerleri ve köyler karantinaya alındı

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, yeni koronavirüs şüphesiyle Başkale ilçesine bağlı Ilıcak Mahallesi ve Belliyurt mezrasının İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı belirtildi.
Açıklamada, daha önce Çaldıran ilçesinde Han, Başkale ilçesinde Esenyamaç mahalleleri ile Çatak ilçesine Alacayer mahallesine bağlı Çemik ve Tellikaya mezralarının karantinaya alındığı da hatırlatıldı.
Tunceli Valiliği de Mazgirt İlçesi’ne bağlı Geçitveren Köyü’nde İstanbul'dan gelen bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine köyün karantinaya alındığını bildirdi.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkemizde toplam vaka sayısı 9 bin 217'ye, can kaybı ise 131'e yükseldi.