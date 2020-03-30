Yerleşim yerleri ve köyler karantinaya alındı

Van'ın Başkale ilçesinde bir mahalle ile bir mezra koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı. Tunceli Valiliği ise Mazgirt İlçesi’ne bağlı Geçitveren Köyü’nde İstanbul'dan gelen bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine köyün karantinaya alındığını bildirdi.