Rize, Uşak ve Van’da belde ve köylerde karantina

Koronavirüs vakalarının görüldüğü Rize merkeze bağlı Kendirli beldesi ile 4 köy, Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı bir köy ve Van’ın Çaldıran ilçesine bağlı bir köy karantinaya alındı.

Rize merkeze bağlı Kendirli beldesi ve bununla yakın temasta olan Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köyleri koronavirüs salgını nedeniyle karantina altına alındı. Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Hasanköy ve Van’ın Çaldıran ilçesine bağlı Han köyü de karantinada.

Rize İl Sağlık Müdürlüğü, koronavirüs tedbirleri kapsamında Rize'nin Kendirli beldesinin karantina altına alındığını duyurdu.

Rize İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Rize’nin Kendirli beldesi ve bununla yakın temasta olan Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köyleri potansiyel koronavirüs vakalarının önüne geçebilmek için Sağlık Bakanlığı’nın izni ve onayıyla karantina altına alındı.

Sağlık Müdürlüğü’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Bu kapsamda söz konusu bu yerleşim yerlerine giriş çıkışlar denetime tabi tutulup, giriş çıkışlara izin verilmeyecektir. Yine muhtarlar üzerinden bu bölgede tüm evlerdeki ateş, öksürük gibi semptomu bulunan tüm vatandaşlarımızın isimleri alınacak, akabinde sağlık ekipleri ev ev gezerek tek tek bu isimleri sağlık kontrolünden geçirecektir.

Semptomu olan her kişi ya evde mutlak izalosyana alınacak ya da gerekirse hastaneye kaldırılacaktır.

Yine vatandaşlarımızın ihtiyacını gideren ve satış yapan fırın, market gibi yerler çok daha sıkı denetlenecektir.

Ayrıca çok acil ihtiyaçların karşılanması haricinde ve izin verilenler dışında sokağa çıkışlar ikinci bir karara kadar sınırlandırılmıştır.”

UŞAK’TA HASANKÖY’E GİRİŞ ÇIKIŞ YASAKLANDI

Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Hasanköy’de ise biri umreden gelen diğeri de umreden gelen bir kişiyi ziyaret etmesi nedeniyle bulaştığından şüphelenilen iki kişi dün rahatsızlandı. İki kişi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan testler sonucunda yurttaşların koronavirüs taşıyıcısı olduğu tespit edildi. İleri yaştaki yurttaşlar karantinaya alındı ve tedavilerine başlandı. Banaz Hasanköy’e giriş ve çıkışlar durdurulurken köy karantinaya alındı. Köye giriş çıkışlar 5 Nisan'a kadar yasaklandı.

VAN’DA HAN KÖYÜNDE KARANTİNA

Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı Han köyünde üç gün önce yapılan ve civar köyler ile İstanbul’dan yaklaşık 200 kişinin katılımının sağlandığı taziye törenine katılan iki kişinin rahatsızlanmasının ardından köy bugün karantinaya alındı. Taziye evine İstanbul'dan gelen iki akrabanın rahatsızlandıkları ve Çaldıran Hastanesi'nde tutulduktan sonra Van Devlet Hastanesi'ne yönlendirildikleri öğrenildi. Bugün Han köyü karantina altına alındı, giriş çıkışlar yapılmıyor. Sağlık koşullarının yetersiz olduğu İran’a sınırı olan Çaldıran’da kaçak giriş çıkışların yapıldığı da iddia ediliyor.