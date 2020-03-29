Ülkede gün içerisinde Kovid-19 vaka sayısı 1.815 arttı, 23 kişi yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre gün içerisinde 9.982 test yapılırken Kovid-19 vaka sayısı 1.815 artış gösterdi. Yaşamını yitirenlerin sayısıysa 23 arttı.
Pazar, 29 Mart 2020 19:12

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre gün içerisinde 9.982 test yapılırken Kovid-19 vaka sayısı 1.815 artış gösterdi. Yaşamını yitirenlerin sayısıysa 23 arttı.
 

Böylelikle ülkede yeni koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e, toplam vaka sayısı 9 bin 217'ye yükselmiş oldu. Toplam iyileşen hasta sayısıysa 105 olarak kaydedildi.