Ülkede gün içerisinde Kovid-19 vaka sayısı 1.815 arttı, 23 kişi yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre gün içerisinde 9.982 test yapılırken Kovid-19 vaka sayısı 1.815 artış gösterdi. Yaşamını yitirenlerin sayısıysa 23 arttı.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre gün içerisinde 9.982 test yapılırken Kovid-19 vaka sayısı 1.815 artış gösterdi. Yaşamını yitirenlerin sayısıysa 23 arttı.



Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu, her akşam yenilenen verilerle AŞAĞIDA PAYLAŞTIĞIM LİNKTEN ve buradan görebilirsiniz https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/R4gxYPD6Kj — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 29, 2020

Böylelikle ülkede yeni koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e, toplam vaka sayısı 9 bin 217'ye yükselmiş oldu. Toplam iyileşen hasta sayısıysa 105 olarak kaydedildi.