Yeni zamlar geliyor: Suya, emlak vergisine ve çöpe büyük zam!

Emlak vergisi, çöp vergisi ve suya büyük bir zam hazırlığı yapıldığı öğrenildi.

AKP'nin hazırladığı yerel yönetimler düzenleme taslağından vatandaşın hayatını daha da zorlaştıracak bir dizi yeni zam çıktı.

Taslak düzenlemeye göre, emlak vergileri artık 4 yıl yerine 2 yılda bir ve semt, muhit ve mevki bazında belirlenecek. Bu düzenleme yasalaşırsa emlak vergileri her 2 yılda bir artacak ve halkın oturduğu sokağa, mahalleye göre olağanüstü zamlar yapılabilecek.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, düzenlemeyle ayrıca Çevre Temizlik Vergisi (ÇTV) yüzde 41 ile yüzde 213 oranında artırılacak. Dolayısıyla su faturaları olağanüstü zamlanacak, su fiyatları elektrik ve doğalgaz faturalarıyla yarışacak. Bu zamların yanı sıra evine konut sigortası yaptıranlardan da yüzde 10 ilave para tahsil edilecek.