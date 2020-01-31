Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam

Avrasya Tüneli'ni işleten şirketten yapılan açıklamaya göre geçiş ücretlerine bu geceden itibaren yüzde 56 zam geliyor.

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 oranında zam geldi.

Avrasya Tüneli İnşaat ve Yatırım A.Ş.’den yapılan açıklamaya göre, 1 Şubat 2020 saat 00.00 itibarıyla geçerli olmak üzere tünelin tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 36,40 TL, minibüsler için ise 54,70 olarak belirlendi.

Fiyatlar daha önce otomobiller için 23,30, minibüsler içinse 34,90 TL’ydi.

Yapılan son zamla birlikte, Avrasya Tüneli açıldığı günden bu yana, geçiş ücretlerine toplamda yüzde 119 oranında zam yapılmış oldu.

Dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, geçiş ücretinin 4 dolar artı KDV olacağını açıklamıştı.