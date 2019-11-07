Yeni ipek yolunda ilk: Çin Demiryolu Ekspresi Marmaray'dan geçti

Yeni ipek yolu projesi olarak bilinen Kazakistan, Azerbeycan, Gürcistan ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya trenle yük taşımacılığının ilk seferi Avrupa kıtasına ulaştı.

Çin'den Avrupa'ya demir yolu üzerinden kesintisiz şekilde giden ilk tren olan Çin Demiryolu Ekspresi (China Railway Express), İstanbul'un Zeytinburnu ilçesine gelerek Avrupa topraklarına giriş yaptı.

İLK KEZ OLDU

Böylelikle toplam uzunluğu 820 metre olan 42 konteyner yüklü vagonla hareket eden tren, Avrupa kıta sahanlığına ilk kez ulaşarak tarihe geçti.

Konteynerlerin Avrupa kıtasına geçişi, 2 parça halinde gerçekleştirildi. 21 vagonluk ilk kısmı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na ait bir lokomotif, kalan kısmı da Çin'den yola çıkan lokomotif çekti.

Öncelikle İstanbul'un Anadolu yakasındaki Ayrılıkçeşmesi durağına gelen tren Üsküdar, Sirkeci, Yenikapı ve Kazlıçeşme duraklarını geçerek Zeytinburnu'na ulaştı.

Türkiye güzergahında Ahılkelek, Kars, Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Kocaeli ve İstanbul'dan geçen tren, Kapıkule'den (Edirne) çıkış yaparak, Bulgaristan üzerinden Sırbistan, Macaristan ve Slovakya rotasında devam edecek.

ÇEKYA'YA ULAŞMASI BEKLENİYOR

Tarihi İpek Yolu'nun canlandırılması çalışmaları kapsamında Çin'in Şian şehrinden yola çıkarak Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan'ın ardından Kars üzerinden Türkiye'ye giriş yapan ve Avrupa'ya kesintisiz giden ilk yük treni olan Çin Demiryolu Ekspresi 6 Kasım'da Ankara'ya ulaşmıştı.

Elektronik aksamlı trenin, 2 kıta, 10 ülke, 2 denizi aşarak, 11 bin 483 kilometrelik yolu 12 günde katederek son durağı olan Çekya'nın başkenti Prag'a ulaşması bekleniyor.