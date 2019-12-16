Yalova Altınova'da iş cinayeti: 26 yaşındaki işçi tersanede yaşamını yitirdi

Yalova'nın Altınova ilçesinde tersanede çalışan Emre Aydın isimli 26 yaşındaki kaynak işçisi, yüksekten düşerek yaşamını yitirdi.

Yalova’nın Altınova ilçesinde tersanede çalışan Emre Aydın isimli 26 yaşındaki kaynak işçisi iş cinayetinde yaşamını yitirdi.

İŞ GÜVENLİĞİ İHMALİ ÖLÜME SEBEP OLDU

İstanbul’da yaşayan ancak çalışmak üzere Yalova’nın Altınova ilçesinde bulunan bir tersaneye giden Emre Aydın (26), iş yerinde üzeri örtülü olan deliği fark etmeyerek bastı.

Üstü örtülü boşluğa basan işçi, bir anda kendisini boşlukta buldu. Aydın, metrelerce aşağıda bulunan yapım aşamasındaki geminin makine dairesine düştü. Hızla yere çarpan genç, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.