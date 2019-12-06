İSİG: Kasım ayında en az 126 işçi yaşamını yitirdi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, Kasım ayında en az 126, yılın ilk on bir ayında ise en az 1606 işçinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin (İSİG) her ay yayımlanan iş cinayetleri raporunda, Kasım ayında en az 126 işçinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

İSİG, Ocak ayında en az 159 işçi, Şubat ayında en az 127 işçi, Mart ayında en az 114 işçi, Nisan ayında en az 153 işçi, Mayıs ayında en az 164 işçi, Haziran ayında en az 131 işçi, Temmuz ayında en az 178 işçi, Ağustos ayında en az 149 işçi, Eylül ayında en az 147 işçi, Ekim ayında en az 158 işçi ve Kasım ayında en az 126 işçi olmak üzere, Türkiye’de 2019 yılının ilk on bir ayında en az 1606 işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Ülkenin dört bir yanındaki işçi direnişlerini de selamlayan İSİG'in raporunda, son zamanlarda yaşanan intihar olaylarına da değinilerek, "Türkiye’de intiharların önemli nedenlerinden birisi geçim sıkıntısıdır. TÜİK’in ilgili istatistiklerinde ‘intihar nedeni’ olarak ‘geçim zorluğu’ ölçütü incelendiğinde AKP’li yıllarda, 2002 ila 2018 yılları arasında incelendiğinde 4481 kişinin intihar ettiği ortaya çıkmaktadır" denildi.

İSİG'in raporunun bir bölümü şöyle: