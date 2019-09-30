'Varlık Fonu müteahhitlik mi yapacak?'

Türkiye Varlık Fonu’nun İstanbul Finans Merkezi projesinin 465 bin metrekarelik bölümünün 1.6 milyar TL karşılığında devraldı.

Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) , İstanbul Finans Merkezi projesinin 465 bin metrekarelik kısmını 1.67 milyar TL karşılığında devralması tepkiyle karşılandı.

Sözcü'den başak Kaya'nın haberine göre bu devire tepki gösteren CHP Milletvekili Tarhan şöyle konuştu “Vatandaşın parasını betona gömmek, ekonomik kriz içerisinde olan ülkemize hiçbir katkı sağlamayacaktır. Varlık Fonu, müteahhitlik işleri için mi kurulmuştur? Projenin yüklenici firmalarından olan 3 şirket, Ağaoğlu, İntaş ve YDA çekilmek istiyor. Finans merkezi inşaatını Varlık Fonu eliyle devlet üstleniyor. Proje önce 2018'e sonra 2020'ye daha sonra 2022'ye ertelendi. Devlet destekli şirketler bile bu projenin altından kalkamıyor. TVF eliyle inşaat işine girilmesi iş bilmezlikten öte ihanettir.”