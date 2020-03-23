Uzaktan eğitimde performans önlemi: Girişler kısıtlandı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın uzaktan eğitim için uygulamaya başladığı Eğitim Bilişim Ağı sitesine öğrenciler ancak kendileri için ayrılmış saatlerde girebiliyorlar.

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) uzaktan eğitim denemelerinin başlanmasından önce kullanıma girmiş ve yaygın eğitimin bir parçası kılınmıştı.

Bütün öğrenciler için zorunlu sayılmasa ve bütün öğretmenler tarafından kullanılmasa da ders alıştırmaları, bilgi ve öğrenim testleriyle derslere destek olması öngörülüyordu.

Öğrenciler eba.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak öğretmenlerinin atadığı görevleri (test çözümü) yerine getiriyor, ödev olarak kendilerine verilmiş testleri çözüyor, yanlış yanıtladıkları soruların doğru yanıtını ve çözüm yolunu takip edebiliyor.

Okulların salgın nedeniyle tatil edilmesinin ardından EBA uzaktan eğitim denemelerinin önemli bir unsuru haline geldi. Uydu, Kablo ve karasal TV kanallarından belirlenmiş haftalık programa göre yapılan yayın da EBA'nın bir parçası.

Öte yandan artık öğrenciler EBA sitesine ancak kendileri için ayrılmış saatlerde girebiliyorlar.

Test çözmek ya da önceden sisteme yüklenmiş konu ve deney videolarını izlemek isteyen bir öğrenci artık bunu sadece kendi saatinde yapabiliyor.

İlk gün EBA erişimlerinde sorun çıkmasından korkuluyordu. Öğrencilerin EBA'ya üstelik görüntülü eğitim materyalleri için bağlanmasıyla internet altyapısının çökeceğine ilişkin sosyal medya mesajları gerçeklerden çok uzak olsa da bakanlığın EBA için kullandığı sunucu altyapısı için böyle bir sorunun çıkması fazlasıyla muhtemel.

EBA erişimleri için zaman dilimlerine bağlı sınırlamalar getirilmiş olması bununla ilgili gibi görünüyor.

İlk gün sunucuların performansıyla ilgili bildirilmiş sorun şikayetleri yok ama bu yöntem bir elektronik eğitim platformu olarak EBA'nın kullanımını sınırlıyor.

Görüştüğümüz eğitimciler ve öğrenci velileri kısa bir deneme süresinin sonunda sunucuların güçlendirilerek bu sınırlamanın da kaldırılmasının gerektiği görüşünde.