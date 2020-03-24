Uyarılar dikkate alınmamıştı: İki aile hekiminin testi pozitif çıktı

Sağlık Bakanlığı aile hekimlerinin koronavirüs salgınına ilişkin talep ve isteklerini ısrarla görmezden gelirken, İstanbul Aile Hekimliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kutbettin Demir, 'Yurtdışı çıkış öyküsü olmayan iki aile hekimi meslektaşımızın koronavirüs testlerinin pozitif geldiği bilgisini üzülerek aldık' açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanlığı'na malzeme desteği çağrısında bulunan ve defalarca alınması gereken önlemlere ilişkin açıklamada bulunan aile hekimleri, virüs tehdidi altında.

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kutbettin Demir, Koronavirüs Bilim Kurulu’nda branşlarında çok değerli hekimlerin olmasına karşın birinci basamak sağlık hizmetlerinin herhangi bir temsilcisinin olmaması nedeniyle yanlış kararların alındığını söyledi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Yurtdışından gelen yurttaşların, pasaportlarıyla başvurması sonucu aile hekimlerinden 14 gün rapor alarak kendilerini evlerinde izole edeceklerinin ilan edildiğini anımsatan Demir, evde kalması gereken riskli grupların “Durum Bildirir Sağlık Raporu” için Aile Sağlığı Merkezi’ne (ASM) yönlendirildiğini belirtti.

Demir, şöyle konuştu: “Riskli gruptaki vatandaşlarımızı evde tutmamız gerekirken en riskli kurumlara, sağlık tesislerine başvuru sayısını artırmış olduk. Yurtdışı çıkış öyküsü olmayan iki aile hekimi meslektaşımızın koronavirüs testlerinin pozitif geldiği bilgisini üzülerek aldık. Gereken önlemler alınmazsa bu rakamın hızla artacağını tahmin ediyoruz. Koronavirüs Bilim Kurulu’na bir aile hekimliği akademisyeni hocamızın ve sahada aktif görev alan bir aile hekimi meslektaşımızın eklenmesini, basit tıbbi malzemelerin hızlıca temin edilmesini, aile sağlığı merkezlerinde fiziki şartların hızla düzeltilmesini talep ediyoruz.”