Türkiye hem hasta yatağı hem doktor sayısında son sıralarda: Ani taleple sistem çökebilir

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, bin kişiye düşen hasta yatağı sayısı bakımından Türkiye 2.8 ile sondan 9. sırada olduğunu, OECD üyesi ülkeler arasında bin kişiye düşen doktor sayısı bakımından ise son sırada olduğunu açıkladı.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, koronavirüs salgınıyla ilgili “Türkiye’nin Salgına Karşı Kırılgan Sağlık Sistemi” adıyla bir rapor hazırladı. Cumhuriyet'te yer alan göre, Taşçıer, raporunda şunlara dikkat çekti: Türkiye’de hastane sayısı 1534’tür. Olası bir sağlık krizinde daha da önemli olan hasta yatağı sayısıdır. Türkiye’de hastanelerde yaklaşık 231 bin 913 hasta yatağı bulunmaktadır.

OECD üyesi ülkeler arasında bin kişiye düşen hasta yatağı sayısı bakımından Türkiye 2.8 ile sondan 9. sıradadır. Japonya’da bu sayı 13,1, Almanya’da 8, Fransa’da 6, İtalya’da 3.2’dir.

Türkiye’de son verilere göre erişkin yoğun bakım hasta yatağı sayısı 24 bin 71 olarak hesaplanmaktadır.

OECD üyesi ülkeler arasında bin kişiye düşen doktor sayısı bakımından Türkiye 1.9 ile son sıradadır. Avusturya’da bu sayı 5.2, Almanya’da 4.3, İtalya’da 4, Fransa’da 3.4’tür. Taşçıer, koronavirüs salgını durumunda hem hasta yatakları hem de doktor sayısı bakımından Türkiye’nin diğer ülkelerden daha kötü durumda olduğuna dikkat çekerek, “Bu virüsün ülkemizde yayılımını minimuma indirebilmek ve sağlık hizmetlerinin ani bir taleple çökmemesi için tüm önlemler hızla alınmalıdır” dedi. İLGİLİ HABER Türkiye'deki vaka sayısı 47'ye çıktı İLGİLİ HABER Yeni koronavirüse dair her şey...