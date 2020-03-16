Türkiye'deki vaka sayısı 47'ye çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki Kovid-19 tanısı konan vaka sayısının 47'ye çıktığını açıkladı. Böylece ilk vakadan sonraki 6. günde sayı 47'ye yükselmiş oldu. İtalya'da ilk vakanın ardından 20. günde vaka sayısı 20'ye çıkmıştı. Şu anda İtalya'da 27 bin 980 tanı konulmuş hasta var.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki Kovid-9 tanısı konan vaka sayısının 47'ye çıktığını açıkladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Koca "Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır, 3’ü Umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım" dedi.

Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır, 3’ü Umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 16, 2020

6 GÜNDE 47'YE YÜKSELDİ

Böylece Türkiye'de ilk vakanın açıklandığı 11 Mart'tan sonraki 6. günde vaka sayısı 47'ye yükselmiş oldu. İtalya'da ilk vaka açıklandıktan sonraki 20. günde vaka sayısı 20'ye çıkmıştı. Şu anda İtalya'da 27 bin 980 tanı konulmuş hasta var.