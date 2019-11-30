TKP: Su zamları geri çekilsin!

Türkiye Komünist Partisi Eskişehir İl Örgütü, dün Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından suya yapılan yüzde 60 zamma ilişkin bir açıklama yayımlayarak zammın geri çekilmesi çağrısında bulundu.

Türkiye Komünist Partisi Eskişehir İl Örgütü, dün Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından suya yapılan yüzde 60 zamma ilişkin bir açıklama yayımladı.

Suyun temel bir insan hakkı olduğu belirtilen açıklamada, zammın derhal geri çekilmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklama şöyle:

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi dün itibari ile içme ve kullanma suyuna % 60’a varan oranda zam yaptı. Meclis Başkanı bu zammı gider maliyetlerinin artışı ile açıkladı ve “Güle oynaya yapılan bir zam değil..” dedi. Üstelik İstanbul seçimlerinin hemen ardından Kalabak Su’ya da %45 oranında zam yapılmıştı. Su kullanımının Türkiye ortalamasının kişi başı yaklaşık 200 litre/gün olduğu kabul edildiğinde, 4 kişilik bir aile aylık 20 m3 su için daha önce 71 TL öderken yapılan zamlarla beraber bu fiyat 115 TL’ye yükselmektedir. Buna her gün 4 kişilik ailenin bir damacana su kullandığını da eklersek bir ailenin ortalama su gideri 250 TL’ye yükselmektedir. Asgari ücretin onda birinden fazlası, üstelik sadece su için!

Su bir insan hakkıdır. Üstelik bu hak, bu sistemin kendi kurumları tarafından bile kabul edilmektedir. Birleşmiş Milletler’in 15 No’lu Genel Yorumu “Bir insan hakkı olarak su hakkı, insanlık onuruna uygun bir hayat sürdürülebilmesi için zaruridir.” demektedir.

Sabah akşam sosyal belediyecilik vaazları veren sosyal demokrat belediye, yaptığı su zammı ile bu hakkı fiilen gasp etmektedir. Bu zam derhal geri çekilmelidir.

KOLAYI VAR: SU FİYATLARI GÜNCELLENDİ DEYİN!

Bütün seçim dönemlerinde "Biz gidersek AKP gelir." diyerek, AKP’den farklarını sıralayarak toplumun AKP karşıtı tepkisini sonuna kadar kullanan Büyükşehir Belediyesi, zammı savunurken siyasi iktidar ile aynı ağzı kullanmaktadır: "Doğalgaz zammı: Maliyetler arttı... Elektrik zammı: Maliyetler arttı... Su zammı: Maliyetler arttı...” Eğer açıklama "Su fiyatları güncellendi." şeklinde yapılsaydı tam olurdu! Önerimiz; Büyükşehir Belediyesi’nin su zamlarını geri çekmiyor ise açıklamasını “Su fiyatları güncellendi.” olarak değiştirmesidir!

Son olarak AKP başta olmak üzere diğer düzen partilerinin Eskişehir’deki su zammına karşı çıkmaları ise komedidir. "Onların zammı kötü, bizim zamlar iyi" tartışmalarının arasında, olan halkın cebindeki paraya olmaktadır.

Düzen partilerinin krizin yükünü emekçilerin sırtına yüklemesine izin verilmemelidir. Su zammı derhal geri çekilmeli, devlet ve yerel yönetimler tüm toplumun içme ve kullanma suyuna bedelsiz ulaşımını sağlamalıdır.

TKP ESKİŞEHİR İL ÖRGÜTÜ