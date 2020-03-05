THY'nin Singapur'a giden uçağı karantinaya alındı, bir yolcuda yeni koronavirüs tespit edildi

THY ile İstanbul-Singapur uçuşu yapan uçağın karantinaya alındığı, bir yolcuda 'yeni koronavirüs' tespit edildiği belirtildi.

THY ile İstanbul-Singapur uçuşu yapan yolcuda yapılan testlerde yeni koronavirüs çıktı.

Singapur merkezli yayın yapan ChannelNewsAsia’da yer alan habere göre, 3 Mart tarihinde THY’nin TK54 sefer sayılı uçağı ile İstanbul-Singapur uçuşunu yapan bir yolcuda yapılan yeni koronavirüs testi pozitif çıktı.

Singapur Sağlık Bakanlığı, THY uçağındaki yolcuların da karantina altına alındığını duyurarak geri dönüş için planlanan TK55 sefer sayılı uçuşun da iptal edildiğini açıkladı.

Singapur Dışişleri Bakanlığı, Singapur’daki Türkiye Büyükelçiliği’ni haberdar ettiklerini ve konuyla ilgili irtibat halinde olduklarını belirtti.

Singapur’da bugüne kadar 110 kişide Corona virüsü tespit edildi. Ülkede Corona virüsüne bağlı bir ölüm yaşanmadı.

