İzmit'te yeni koronavirüs şüphesi: Hastane otoparkındaki araçta bir kişi ölü bulundu

İzmit'teki Seka Devlet Hastanesi'nin otoparkında yabancı plakalı bir araçta bir kişi ölü bulundu. Ekipler yeni koronavirüs şüphesiyle önlem alarak özel kıyafetlerle araca müdahale etti.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yer alan Seka Devlet Hastanesi otoparkında park halinde bulunan yabancı plakalı bir araç içerisinde yabancı uyruklu bir şahıs ölü bulundu. Araç içerisindeki şahsı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, aracın Hollanda plakalı ve içindeki şahsın da yabancı uyruklu olması sebebiyle özel kıyafetleriyle araca müdahalede bulundu. YENİ KORONAVİRÜS ŞÜPHESİ Sözcü'nün haberine göre araç içindeki yabancı uyruklu şahsın yaşamını yitirdiğini belirleyen ekipler, yeni koronavirüs şüphesi nedeniyle bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Ekipler, hazırlıklarını tamamladıktan sonra aracın camını kırarak şahıstan kan örneği aldı. Ceset morga kaldırılarak kan sonuçları belirleninceye kadar karantinaya alındı.

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