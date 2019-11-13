TARKİM'de milyonluk vurgun iddiası: Genel Müdür'ün arkadaşı...

TARKİM'de üretilen yüklü miktarda zirai ilacın, çok düşük fiyattan kurumun Genel Müdürü'nün arkadaşına ait bir şirkete satıldığı öne sürüldü. Milyonluk vurgun yaptığı konuşulan söz konusu şirketin, tarım ilacı üreticisi de olmadığı söyleniyor.

TARKİM Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret AŞ'nin üretilen zirai ilaçları Tarım Kredi Kooperatifleri ile tarımsal birlik ve zirai ilaç bayilerine satması gerekirken, özel bir firmaya yüklü miktarda ve çok düşük fiyattan sattığı iddia edildi.

Ortaya atılan milyonluk vurgun iddialarını Meclis'e taşıyan CHP Adana Milletvekili, Meclis Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, “Bu satışın Tarkim’e maliyetinin bir milyon lira olduğu, satış yapılan firmanınsa Tarkim Genel Müdürü’nün arkadaşına ait bir şirket olduğu ifade edilmektedir” dedi.

‘YÜKLÜ MİKTARDA VE DÜŞÜK FİYATTAN SATILDI’

TARKİM’in Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez ve Bölge Birlikleri ile Gübre Fabrikaları Türk AŞ tarafından kurulduğunu, bitki koruma ürünleri imalatı, satışı ve pazarlaması konusunda faaliyet gösteren bir kuruluş olduğunu anımsatan Ayhan Barut, “Yaygın bir satış ve dağıtım ağına sahip olan TARKİM Bitki Koruma, bünyesinde bulundurduğu 176 adet zirai ilaç ile Tarım Kredi Kooperatifi olmak üzere diğer tarımsal birliklere ve zirai ilaç bayilerine hizmet vermektedir. Üretilen zirai ilaçları Tarım Kredi Kooperatifleri ile tarımsal birlik ve zirai ilaç bayilerine satması gereken TARKİM’in geçtiğimiz Mayıs ayında zirai ilaçları özel bir firmaya yüklü miktarda ve çok düşük fiyattan sattığı iddia edilmektedir” diye konuştu.

'FİRMA TARIM İLACI ÜRETMİYOR'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yanıtlanması istemiyle Meclis’e soru önergesi sunan Barut, şunları söyledi:

“Bu satışın TARKİM’in bayilerine ürün satışını durdurduğu bir dönemde yapıldığı, üstelik yüklü miktarda ve çok düşük fiyattan verildiği, hem de TARKİM’in bayisi olmayan, tarım ilacı üreticisi olan bir firmaya yapılması da sektörde ayrıca büyük bir rahatsızlık ve huzursuzluk yaratmıştır. TARKİM Genel Müdürü’nün arkadaşına ait olduğu iddia edilen söz konusu firmaya satılan ürün fiyatı ile Tarım Kredi Kooperatifleri'ne satılan fiyat arasında yüzde 30-40 hatta yüzde 60’a varan oranlarda fiyat farkı bulunması sektör paydaşları tarafından satış ile peşkeş çekildiği şeklinde nitelendirilmektedir. Aynı dönemde TARKİM bayisine parası peşin olarak ödendiği halde 40 TL artı KDV’den verilmeyen zirai ilacın, ilgili firmaya 27 TL’den verilmesi arasındaki uçurumun başka türlü izah edilmesi mümkün değildir.”