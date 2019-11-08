Tarım Bakanı Pakdemirli’nin fabrikasına icra geldi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin Torbalı’daki zeytinyağı fabrikasına borcu nedeniyle icra geldiği, bu nedenle üreticinin de zor durumda kaldığı ortaya çıktı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin şirketi Türdeş Tarım’ın Torbalı’da bulunan zeytinyağı fabrikasına icra geldiği ortaya çıktı. Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Sevda Erdan Kılıç, Bakan Pakdemirli’nin şirketi olan İzmir Ticaret Odası’na kayıtlı Türdeş Tarım’ın Torbalı-Karakuyu Mahallesi’ndeki fabrikasına Torbalı İcra Müdürlüğü tarafından geçen Temmuz ayında icra işlemi yapıldığını söyledi.

TorbalıGüncel'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı'na verdiği soru önergesi ile ilgili açıklama yapan Kılıç, İzmir 1. İcra Dairesi’nin yürüttüğü dosya kapsamında, Turhan Bozkuş isimli şahsa 95 bin lira borçlu olan şirketin zeytinyağı fabrikasındaki zirai aletlerin yanı sıra, yağ sıkımında kullanılan iki adet dekantör, separatör, jenaratör, jenaratör kaynak makinesi ve aralarında traktör kamyonet gibi 4 aracın haciz edilip yedi emin depolarına götürüldüğünü belirtti. Kılıç, icra işlemi sırasında fabrikada kimsenin olmadığını, memurların çilingir ile işlem yaptığını bildirdi.

CHP'li İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç şunları söyledi:

“Bir ülkenin bakanının aile şirketi bile icralık oluyorsa, vay siz sade vatandaşların halini düşünün. Demek ki ülke ekonomisi o kadar kötü ki, bakanın aile şirketi o kadar zor durumda ki fabrikadaki eşyalar bile haczedilebiliyor. Tabi şirketin 95 bin liralık borcu neden ödeyemediği de önemli. Lafa geldi mi ‘ekonomi şöyle iyi, böyle iyi, şu kadar atılım yaptık, bu kadar atılım yaptık’ diyen hükümetin bir bakanı, acaba işler iyi gitmediği ya da fabrikası üretim yapamadığı veya ürününü değerinden satamadığı için mi icralık oldu? Bütün bu soruların cevaplarını sayın bakan vermelidir. Vermelidir ki, diğer bütün tarım üreticilerinin de neden icralık olduğunu, araç ve gereçlerinin neden haczedildiğini öğrenebilelim.”

CHP’li Kılıç, haciz işlemi nedeniyle üreticinin de mağdur olduğu bu icra dosyası kapsamında şirketin daha sonra araçlar üzerindeki haczi kaldırarak yedi emin deposundan eşyaları aldırdığını dile getirdi.