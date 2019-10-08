Suriye'den Kürt güçlerine çağrı: Dipsiz kuyuya yuvarlanmak yerine...

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, Suriye'nin kuzeyine olası operasyon öncesi Suriye'deki Kürtlere hükümet güçlerine katılma çağrısında bulundu.

ABD'nin askerlerini Suriye'nin kuzeyinden çekeceği açıklamasının ardından gündeme gelen Türkiye'nin olası Suriye operasyonuna ilişkin Suriye hükümetinden ilk açıklama geldi.

Sputnik'in El Vatan gazetesinden aktardığı habere göre, Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, Türkiye'nin olası operasyonu öncesi Suriyeli Kürtleri "dipsiz kuyuya yuvarlanmak yerine hükümete katılmaya" çağırdı.

Mikdad, "anavatanın, tüm çocuklarını bağrına bastığını" söylerken, ayrıca Şam'ın Suriyelilerin tüm sorunlarını şiddet kullanmadan olumlu yönde çözeceğini dile getirdi.

Tüm Suriye topraklarını koruyacaklarını söyleyen Mikdad, herhangi bir işgale izin vermeyeceklerini ifade etti.