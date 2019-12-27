Süleymancılara ait yurt cinsel istismar sonrası kapatıldı

Süleymancılara ait olduğu belirtilen erkek öğrenci yurdunda kalan 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi M.S.'nin sınıfının penceresinden attığı nottan, bir "eğitmen"in nitelikli cinsel istismarına uğradığı ortaya çıkmıştı.
Akşam saatlerinde söz konusu tarikat yurduna giden İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin kaldığı yurdu mühürledi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ortaokul öğrencilerinin tadilat gerekçesiyle evlerine gönderildiği, mühürleme kararının ardından lise ve üniversite öğrencilerinin eşyalarını toplayıp yurttan ayrıldıkları belirtildi.