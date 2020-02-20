Stajyer avukat cinsel saldırıya uğramıştı: Avukat Muhittin K. tutuklandı

Hukuk Fakültesi öğrencisi olan Öykü A., İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat Muhittin K.’nın tacizine uğradığını belirterek şikayetçi olmuştu. Gözaltına alınan avukat Muhittin K., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Öykü A., geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir avukatın ofisinde tacize uğradığını paylaşmıştı.

Çok sayıda destek mesajı alan Öykü A., Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek avukat Muhittin K. hakkında ‘nitelikli cinsel saldırı', ‘cinsel taciz', ‘cebir ve şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve ‘şantaj' suçlarından şikayetçi oldu.

TUTUKLAMA KARARI

Hakkında soruşturma başlatılan avukat Muhittin K. gözaltına alınmıştı. Avukat Muhittin K., nöbetçi savcılıkta ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Mahkeme kuvvetli suç şüphesi nedeniyle Muhittin K.'nın ‘cinsel saldırı’ ve ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçlarından tutuklanmasına karar verdi.