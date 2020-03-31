Soylu'nun tehdidi sonrası belediyelerin hesaplarına blokaj

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun illere gönderdiği yazıda yerel yönetimlerin yardım kampanyası düzenlemelerinin valiliklerin iznine tabi olduğu öne sürülerek kovuşturma yapılmasını istemesinin ardından koronavirüs salgınına karşı İstanbul ve Ankara Büyükşehir belediyelerinin yardım kampanyaları kapsamında ilan ettiği banka hesapları bloke edildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen genelgede belediyelerin koronavirüs salgınına karşı düzenlediği yardım kampanyasının valiliklerin iznine tabi olduğu öne sürülerek sorumlular hakkında kovuşturma başlatılması istendi.

CHP'li İstanbul, İzmir ve Ankara belediyeleri tarafından başlatılan kampanyaları hedefleyen genelgenin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyalarının banka hesapları bloke edildi.

Genelgenin ardından CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Burkay Düzce, Vakıfbank tarafından İBB’nin bağış hesabının bloklandığını açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bağış hesabına Vakıfbank tarafından blokaj konulduğunu doğruladı. Belediyelerin kendi kanunlarına göre bağış toplama yetkisi olduğuna dikkat çeken Torun hukuki mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

soL'un ulaştığı bilgiye göre şu anda İBB'de konuya ilişkin bir toplantı yapılıyor. İBB'nin toplantının ardından kamuoyuna bir açıklama yapacağı öğrenildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bakanlığın belediyelerin bağış kampanyasını hedef alan yazısına Twitter'dan verdiği yanıtta “Bu süreç tamamen şeffaf ve İstanbulluların dayanışması ile büyüyecek” diyerek ilgili kanun maddelerini paylaştı: