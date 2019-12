Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu Ankara'da yapılıyor

Bilim ve Aydınlanma Akademisi tarafından düzenlenen Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu'nun ilk gün oturumları Ankara ODTÜ Vişnelik Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor.

Bilim ve Aydınlanma Akademisi tarafından düzenlenen ve dün akşam açılışı yapılan Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu'nun ilk günü 09.00 oturumu ile başladı.

'KAPİTALİZMDE PLANLAMAYA DÖNÜLEMEZ'

İlk günün ilk oturumu “Kapitalizm içinde planlamaya dönülemez” başlığıyla Kaya Güvenç başkanlığında yapıldı. Oturum içerisindeki başlıklar sırasıyla şöyleydi: Türkiye’de Planlama Geri Gelir mi? – Mesut Odman, Türkiye’de Sovyetler Birliği tarafından kurulan üretim birimleri – Özge Can, Günümüz Kapitalizminde sermaye, kent ve kriz: AKP’li yılların inşaat bilançosu – Melih Yeşilbağ.

Odman sunumuna planlamanın önkoşullarını çalışmanın işin, toplumsallaşması, üretim araçları üzerindeki özel mülkiyetin son bulması şeklinde sıraladı. Türkiye’de başlıca iki planlama dönemi uygulanmıştır, 1930’lar ve 1960’lar diyen Odman, ilkinin sanayi planı şeklinde adlandırıldığını çünkü ekonominin tamamını kapsamadığını belirtti. 30’lardaki her iki sanayi planının da ortaya çıkışında 1929 buhranının etkisinin olduğunu vurgulayan Odman, ikinci planda Sovyet etkisinin azaldığını söyledi. Planların başlıca amaçlarının, ülke içinde üretim yapılması ve bunalımdan uzak durulma çabası olduğu vurgulandı. 1960’lardaki planlama deneyimi ise 27 Mayıs sonrası pek çok alanda yapılan değişikliklerin planlamaya da sıçradığını söyleyen Odman, bunun anayasaya bir madde olarak eklendiğini söyledi. Buna rağmen var olan koşullarda planlamanın sürdürülebilir olmadığını, planlamanın ancak emekçi sınıfların iktidarında gerçekleşebileceğini ve bunun bir zorunluluk olduğunu söyleyerek sözlerini sonlandırdı.

Can konuşmasında, üretim alanlarının toplumsal ve ekonomik birlikteliği sağlayan birimler olduğunu, ürün, bilgi üretimi ve insanın şekillenmesinin buradaki cisimleşmeye tekabül ettiğine değindi. Sovyetler Birliği tarafından kurulan üretim birimleri, birinci beş yıllık kalkınma planı dahilinde Sümerbank Kayseri bez fabrikası ve Nazilli Sümerbank basma fabrikası ile ikinci beş yıllık kalkınma planı dahilinde, İskenderun demir çelik tesisleri ve Seydişehir alüminyum fabrikası olarak sıralandı. Bu yatırımlar yapılırken öncelikli alanın tekstil olduğu, amacın ise dokuma sanayiinin dışa bağımlılığını kırmak olduğu vurgulandı. Kurulan fabrikalarla birlikte aynı zamanda birer yaşam alanı yaratıldığı söylendi bu alanlardaki sosyalliklerin ve gelişmişliklerin örneklerinin sunumu ile konuşma sonlandı.

Yeşilbağ, bir planlamadan ziyade plansızlık örnekleri anlatacağını söyleyerek sunuma başladı. Bu durumun bir sapma mı yoksa günümüz kapitalizminin bir uzantısı mı olduğu sorgulanırken, sunumun çerçevesi şöyle özetlendi: günümüz kapitalizminde yapılı çevre üretimi, Akp’li yıllarda inşaat sektörünün temel indikatörleri ve güncel kriz dinamikleri. Akp’li yıllarda inşa edilen konutların hacminde ciddi bir artış olduğu ve bu veriler dünya çapında değerlendirildiğinde Türkiye’nin ikinci sırada yer aldığı söylendi. İnşaata dayalı birikim stratejisinin bir Akp anomalisi olmadığı, günümüz kapitalizminin bir çıktısı olduğunu söyleyen Yeşilbağ, aynı zamanda Türkiye’deki mortgage oranları kendi içerisinde anlamlı iken diğer ülkelerle karşılaştırıldığında oranların çok yüksek olmadığını dolayısıyla mortgage krizinin Türkiye için şuan kriz başlığı yaratmadığını söyledi. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) piyasası ve müteahhit ve inşaat sektörü borçluluğu Türkiye için bir kriz dinamiği taşımaktadır, denildi. Oturum sonunda tüm sunumlar için toplu bir soru cevap kısmı gerçekleştirildi.

İLERİ TEKNOLOJİ VE YAPAY ZEKA

İkinci oturum, İleri teknoloji ve Yapay Zekâ Başlığı ile Yavuz Köroğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Oturumdaki iki başlık, Yapay zekâ önündeki engelleri kaldırmak - Anıl Çınar ve Sanayide saklı diyalektik: hem mezar kazıcı hem kurucu - Burçak Özoğlu şeklindeydi.

Çınar, görsel örneklerle yapay zekanın günümüzde kullanımını örnekleyerek başladığı sunumuna, üretimin kendi kendine yapılabilirliğinin hayata geçtiğini bunun da bilişim sistemleri aracılığıyla yapılan veri yönetimi olmaksızın yapılamayacağını söyledi. Planlamada yapay zekâ başlığında yapılması gerekenler şöyle sıralandı, Otomasyon, bulut bilişim, yarıiletken, devre ve yazılım üretiminde bağımsızlık, bolluk kriterini değiştirmek, teknik eğitim, yapay zekanın kolektif eğitimi ve özendiriciler. Çınar sunumunu, yeni bir değerler sistemi yaratmak istiyorsak bir bolluk yaratmamız gerekiyor, birtakım işleri otomatize kılmak durumundayız sözleriyle sonlandırdı.

Özoğlu, üretici güçlerin gelişkinliğinin hem emeğin hem ürünlerin hem de üretim sürecinin gelişkinliğini temsil ettiğini söyledi. Sanayi hem öncü hem de zamanı geldiğinde mezar kazıcı bir alandır diyen Özoğlu, kapitalist üretici güçlerin tarihinde sanayi dört aşamayla tanımlandığını, şu an içinde yaşadığımız döneme dördüncü sanayi devrimi denildiğini vurguladı. 19. Yüzyılda reel sosyalizmde kendisini bulacak üretici güç gelişkinliğinin nüvelerinin ilk sanayi devrimi döneminde hazırlandığı söylendi. Sovyetler Birliği’nde temel hedefin emek üretkenliğini arttırmak olduğu vurgulandı. Bu hedef şu sloganlarla gerçekleşti, teknoloji her şeyi çözer ve kadrolar her şeyi çözer. Bu dönemim afişlerine de yansıyan durum, içki içen ve çalışmayan insanların aşağılandığı, üretken ve çalışkanların ise yüceltildiği şeklinde yaygınlaştırılmıştır. Bugüne dönüldüğünde gelecek kurgusu nasıl yapılacak sorusunu soran Özoğlu, bugüne dek insanlığın biriktirdiği tüm birikimin üretime aktarılması toplumsal çıkarların önceliklendirilmesi gerektiğini, ileri teknoloji kavramının da göreli olduğunu vurgulayarak konuşmasını sonlandırdı. Oturum soru cevap bölümü ile son buldu.

21. YÜZYILDA SOSYALİZMİN KARAKTERİ

Erhan Nalçacı’nın oturum başkanlığını üstlendiği konferans, "21. Yüzyılda sosyalizmin karakteri nasıl olacak?" başlığıyla Makis Papadopulos (Yunanistan Komünist Partisi Siyasi Büro Üyesi) tarafından gerçekleştirildi. Papadopulos şunları söyledi:

“1917 Sosyalist Devrimi’nin Rusya’daki zaferi, üretici güçlerin gelişmesi için gerekli olan sosyalist üretim ilişkilerinin özgürleştirici doğasını gösterdi. Ekim Devrimi, işçi sınıfı iktidarının sağlam zemininde inşa edilen merkezi bilimsel planlamanın üretici güçlerin gelişimindeki önemini açığa çıkardı ve üretim araçları üzerindeki toplumsal mülkiyetin üstünlüğünü gösterdi. İşsizlik ve okuma yazma bilmezliğin ortadan kaldırılması, genel, zorunlu ve ücretsiz eğitim, sekiz saatlik iş günü, iş ve yaşamdaki kadın ve erkek eşitliği, ırkçı önyargılardan kurtuluş, II. Dünya savaşı öncesi ve sırasında, barış zamanı endüstrisinin savaş endüstrisine destansı dönüşümünün yanı sıra, daha sonra yapılan uzay araştırmalarında ortaya çıkan sıçrama Sovyet iktidarının ilk on yıllarının bazı karakteristik örneklerindendir. Bu özel tarihsel dönemde, hedefli, merkezi olarak planlanmış bir toplumsal üretim yöneliminin giderek daha bilimsel bir karakter kazanabildiği ve milyonlarca Sovyet işçisinin kolektif çabalarının örgütlenmesini ve koordinasyonunu geliştirebileceği gerçeği ortaya çıktı."

Papadopulos "Toplumsal mülkiyet koşulları altında, merkezi planlama, piyasa ekonomisinin yırtıcılığının aksine, bilimsel ve planlı bir şekilde, işgücünün ve bilimsel gücün ve de üretim araçlarının tüm ülkedeki, her sektördeki ve her bir bölgedeki dağılımını belirleyebilir, değiştirebilir” dedi.

Konferansın ardından öğle arası verildi, sempozyum devam edecek.