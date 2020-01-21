Sigara ameliyatta da zararlı

Yapılan araştırmalara göre, sigaranın ameliyattan en az dört hafta önce bırakılması, ilgili sorunları önemli derecede azaltıyor.

Sigara içenlerde, ameliyat sonrası dönemde kalp, akciğer sorunları, enfeksiyonlar ve yara iyileşmenin gecikmesi gibi komplikasyonlar daha sık görülüyor.

Dünya Sağlık Örgütü, Newcastle Üniversitesi ve Anesteziyologlar Dernekleri Federasyonu’nun birlikte yaptıkları yeni bir araştırmaya göre ise sigaranın ameliyattan en az dört hafta önce bırakılması ilgili sorunları önemli derecede azaltıyor.

Dört sigarasız haftadan sonraki her sigarasız haftanın ameliyat sonrası sağlık sonuçlarında sağladığı gelişme oranı %19.

Bu nedenle küçük ve acil olmayan ameliyatlar öncesinde hastalara sigarayı bırakmak için süre tanınması da önem taşıyor.