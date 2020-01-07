Şehirlerin hava kirliliğinin sigara paketi karşılığı açıklandı

Hava kirliliğinin insan sağlığı açısından tehlikesini ortaya koymak için yapılan çalışmada, kirlilik sigara ile kıyaslandı. Buna göre İstanbul’un havasını solumak yılda 16 paket sigara içmeye eş değer. Bu rakam Ankara’da 17, İzmir’de 23, Bursa’da ise 38 paket olarak belirlendi.

Hava kirliliği halk sağlığını tehdit etmeye devam ediyor.

AKP döneminde artan inşaatlarla şantiyeye dönen kentler, termik santrallerin yıllardır yaydığı kirli hava, doğalgaza gelen yüksek zamlarla yeniden yaygınlaşmaya başlayan kömürlü soba kullanımı gibi nedenlerle hava kirliliği yeniden önemli bir sorun haline gelmeye başladı.

Hava kirliliğinin insan sağlığı için ne kadar tehlikeli olduğunu gözler önüne sermek amacıyla sigara üzerinden bir çalışma yapıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ), Prof. Dr. Hüseyin Toros’un nüfusu en fazla olan 4 büyük ili baz alarak yaptığı hesaplamaya göre, İstanbul’un havasını solumak yılda 16 paket sigara içmeye eş değer. Bu rakam Ankara’da 17, İzmir’de 23, Bursa’da ise 38 paket olarak belirlendi.

'TRAFİK ÖNEMLİ BİR ETKEN'

Nüfus ve trafik yoğunluğuyla birlikte hava kirliliğinin de arttığını belirten Toros, "İstanbul’da 4 milyonun üzerinde kayıtlı araç var. Bu araçlar genelde fosil yakıt kullanıyor. Doğal gaz dışında evlerimizde kullanılan diğer yakıtlar da dâhil olmak üzere atmosferi kirletiyoruz" dedi. Son yıllarda araç sayısındaki artışın hava kirliliğini tetikleyen en önemli faktör olduğunu söyleyen Toros, "Evlerde doğalgaza geçmeliyiz. Araç sayısını azaltmalıyız, dur kalk yapmadan yola devam etmelerini sağlayacak önlemler almak lazım. Araçlar durup kalktıkça yakıt ihtiyacı artıyor ve havaya daha fazla kirletici salıyor” diye konuştu.

Hava akımı olmadığı zaman kirliliğin arttığını da vurgulayan Toros, "Sanayi tesislerinden çıkan duman rüzgarla birlikte şehir merkezine doğru gidiyorsa iyi bir planlama yapılmamış demektir. Evler, cadde ve sokaklar hakim rüzgar yönüne paralel olarak yapılmalıdır. Buna dikkat edilmezse şehirlerde hava akımı olmayacağı için kirlilik miktarı artar" dedi.

'YILDA 7 MİLYON KİŞİ HAVA KİRLİLİĞİNDEN ÖLÜYOR'

Hava kirliliğine neden olan zararlı partikül maddeler (PM2,5) akciğer ve alt solunum yolları başta olmak üzere birçok hastalığa yakalanma riskini artırıyor. İnsan sağlığını sigara kadar tehdit eden hava kirliliği dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) rakamlarına göre her yıl 7 milyon kişi hayatını kaybediyor, Türkiye’de ise bu rakam 30 bin civarında. Havası en kirli ülkelerde başı Hindistan, Çin, Mısır, Pakistan çekiyor. Buradaki en önemli faktör düzensiz şehirleşme ve trafik yoğunluğu.

Dünya Sağlık Örgütü'nün Haziran ayında Dünya Çevre Günü nedeniyle yaptığı açıklama ile dakikada 13 kişinin hava kirliliğinden yaşamını yitirdiği duyurulmuştu.