Şiddetten kaçıp konukevine sığınan kadınlar: 'Kötü muamele görüyoruz'

Maruz kaldıkları şiddet nedeniyle Buca Konukevi'ne sığınan kadınlar, kötü koşullara isyan etti. Bir arkadaşları geç geldiği için içeri alınmayınca duruma tepki göstererek konukevini terk eden ve polisten yardım alamadıklarını belirten kadınlar, İzmir Valiliği’ne şikayet dilekçesi yazdı.

Sığınmak için geldiği İzmir'deki Buca Kadın Konukevi’nden izinli çıkan bir kadın, geri döndüğünde içeri alınmadığı için sokakta kaldığını söyledi. Kötü koşullarda kaldıklarını anlatan diğer kadınların da duruma tepki göstererek çocuklarıyla beraber Konukevi’ni terk ettiği belirtildi.

SOKAKTA KALDILAR

İzGazete'den Gülsen Candemir'in haberine göre, Buca Kadın Konukevi’nde kalan kadınlardan biri, izin alarak annesinin yanına gitmesine rağmen, geri döndüğünde eve alınmadığını söyledi. Konukevi’nden izinsiz çıkış yaptığı gerekçe gösterilerek içeri almadığını söyleyen kadın, diğer kadınların da yaşadığı haksızlığa sessiz kalmayarak kendisi ile geldiğini söyledi. Konukevi’nde yaşadıkları sorunu çözmek için karakola giden kadınlar oradan olumlu bir yanıt bulamayınca geceyi sokakta geçirmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Buca Konukevi’nde yaşadıklarını İzmir Valiliği’ne dilekçe ile anlatan kadınlar, aralarında 19 yaşında hamile bir kadın olduğunu, onun da geç kaldığı gerekçesiyle kuruma alınmadığını ve kendisinden de haber alamadıklarını yazdı.

'KÖTÜ MUAMELE GÖRÜYORUZ'

Habere göre, İzmir Valiliği’ne verilen dilekçede şunlar yer aldı:

“Temizlik ürünleri olmadığı için çoluk çocuk herkes bitlendi. Yemekler çok soğuk ve hijyenden yoksun, yemeklerden kıl çıkıyor. Hastalandığımızda doktora götürülmüyor, parasız ve çaresizlik içinde hastalığımızla kıvranıyoruz. Hamile olanlara doğum yaklaştığında ve doğum esnasında hiçbir destekte bulunulmuyor. Hiç parası olmayan kadınlar çok zor koşullarda doğum yaptı. Bir hamile kadına halı yıkattırıldı. Sürekli azarlanıyor, kötü muamele görüyoruz."

'DIŞARI ATILMAKLA TEHDİT EDİLİYORUZ'

"Çocuklarımız hastaneye götürülmediği için bazen ateşler içinde kalıyor. Bize, ‘Çocuklarınız yaramazlık yaparsa üç ihtardan sonra kapı önüne koyarız’ tehditleri yapılıyor. Bu ortama her itiraz ettiğimizde dışarı atılmakla tehdit ediliyoruz. Bazı kadınlar burada kalmaktansa dışarıda yaşamayı göze alarak kurumdan ayrılıyor. Şikâyetçi olan kadınlara ise ‘Tutanak tutar sizi attırırız’ dedikleri için kalanlar da sessiz kalıyor. Yaşadığımız zulmün haddi hesabı yok, hepsini anlatsak kâğıt yetmez.”