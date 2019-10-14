Tacizciye karşı korusun diye görevlendirilen bekçi de taciz etti...

Ankara'da bir kadın bahçe katındaki evinin penceresinden kendisini izleyen tacizciye karşı evinin çevresinde görevlendirilen bekçi tarafından taciz edildi

Ankara'nın Cebeci ilçesindeki yeni evine 2018 yılının haziran ayında taşınan Pırıl Kurtdere aylarca taciz edildi.

Kurtdere bahçe katında olan evinin penceresinden odaları izleyen 30’lu yaşlardaki Başkent Elektrik çalışanı İ.V.Y’i aylarca yakalamaya çalıştı. Kamera kayıtlarından evin penceresinden odaları izlediği sırada “mastürbasyon” yaptığı da belirlenen tacizci her defasında kaçmayı başardı. Başka bir evin bahçesinde yakalanan tacizcinin ardından Kurtdere’nin evinin çevresinde bir bekçi görevlendirildi.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, emniyet tarafından görevlendirilen bekçi de Pınar Kurtdere'ye taciz mesajları attı. Kurtdere olayı şöyle anlatıyor:

"Bekçilerden biri ifade verirken adımı öğrenmiş, Facebook’tan taciz mesajları attı. Bekçi, ‘Sizi gördüm, beyaz giymiştiniz size beyaz çok yakışıyor’ gibi mesajlar attı. Dava açılmasının ardından duruşma günü iletildi. Kadın örgütleri ile iletişime geçtim. Kamuoyu oluşturmaya çalıştım. Ciddi de bir kamuoyu oluşturuldu. Tacizcinin insan yaralama ve tehditten davası olduğunu da gördük."

Tacizcinin kendisine saldırmasından endişe ettiğini vurgulayan Kurtdere, “Bu kişi eve gelmez ama dışarıda bir yerde bana müdahalede veya saldırıda bulunabilir. Bunlar olması yüksek bir ihtimal gibi geliyor ve endişe içerisindeyim” diye konuştu.