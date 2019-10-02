Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun Eylül ayı raporuna göre geçen ay 53 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Yılbaşından bu yana öldürülen kadın sayısı ise 354’e ulaştı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun yayımlandığı 2019 Eylül Raporu’na göre geçen ay Türkiye’de 53 kadın erkekler tarafından öldürüldü.

2019’un ilk 9 ayında öldürülen kadınların sayısı ise 354’e çıktı.

Raporda öldürülen kadınların, kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik 6284 sayılı yasa ve İstanbul Sözleşmesi uygulansaydı yaşıyor olacaklarına dikkat çekildi.

Geçen ay öldürülen kadınların isimlerinin de yayımlandığı raporda 5 kadının ismininse bilinmediği belirtildi.

Bu ay işlenen kadın cinayetlerinin 11’i şüpheli ölüm olarak kaydedilirken, 31 kadının neden öldürüldüğü tespit edilemedi, 2’si ekonomik bahaneyle, 9’u boşanmak istemesi, barışma isteğini reddetmesi, arkadaşlık isteğini reddetmesi gibi kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldü.

Raporda kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe adil yargılama yapılmayıp şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddetin boyut değiştirerek sürmeye devam ettiği vurgulandı.

İllere göre Eylül ayının kadın cinayetleri verileri ise şöyle:

KADINLAR KİMLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ?

Raporda şu bilgilere yer verildi:

Eylül ayında öldürülen 53 kadının 17’sinin kim tarafından öldürüldüğü tespit edilemedi, 15’i evli oldukları erkek, 6’sı tanıdık/akraba, 5’i birlikte olduğu erkek, 3’ü oğlu, 2’si ağabeyi, 2’si eskiden evli olduğu erkek, 1’i evli olduğu erkek ve ailesi, 1’i evli olduğu erkek ve kardeşi, 1’i de tanımadığı biri tarafından öldürüldü.

Kadınların 18’i kesici aletle, 12’si ateşli silahlarla, 2’si boğularak, 1’i boğularak ve kesici aletle, 1’i düşerek, 1’i kimyasal madde ile, 1’i de yanarak öldürüldü. Ancak 17’sinin nasıl öldürüldüğü tespit edilemedi.

ÇOĞUNLUKLA EVLERİNDE ÖLDÜRÜLDÜLER

Kadınların 30’u evinde, 6’sı sokakta, 2’si parkta, 1’i ahırda, 1’i bahçede, 1’i eğlence mekanında, 1’i iş yerinde, 1’i manavda, 1’i de otelde öldürüldü. Öldürülen kadınların 2’si barajda, 2’si ormanda, cansız bedenleri bulundu. 5 kadının nerede öldürüldüğü tespit edilemedi.

ÇALIŞMA DURUMLARI SAPTANAMIYOR

Kadınların çalışma durumlarının saptanmasının çok zor olduğu belirtilen raporda ulaşılabilen veriye göre kadınların 7’sinin bir işyerinde çalıştığı, 1’sinin çalışmadığı ve 45 kadının çalışma durumunun bilinemediği ifade edildi.

Raporda ayrıca Eylül ayında öldürülen kadınların 40’ının koruma kararının olup olmadığı bilinmezken; 11 kadının herhangi bir uzaklaştırma veya koruma kararı bulunmadığı belirtildi.