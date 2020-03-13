Sezen Zambak'a çarpan sürücüye 2 yıl 11 ay hapis cezası

Ege Üniversitesi'ne diplomasını almaya gittiği sırada kampüsteki traktörün altında kalarak yaşamını yitiren Sezen Zambak'ın ölümüne neden olan sürücüye 2 yıl 11 ay hapis cezası verildi.

İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan Ege Üniversitesi’nde karşıdan karşıya geçerken traktörün altında kalarak yaşamını yitiren Sezen Zambak’ın ölümü sonrası açılan davanın karar duruşması Bayraklı 47. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya Sezen Zambak babası Metin Zambak ve Sezen Zambak’ın arkadaşları da katıldı.

İzGazete'den Tugay Can'ın haberine göre, tröktörü kullanarak Sezen Zambak’ın ölümüne neden olan sanık Vehbi B. için mahkeme 3 yıl 6 ay hapis cezası verip ardından da 7 aylık bir indirime gitti.

Vehbi B. toplam 2 yıl 11 ay hapis cezası aldı. Kararın ardından baba Metin Zambak açıklama yapmadı. Zambak, daha önce yaptığı açıklama ile emsal bir ceza talebini dile getirmişti.

Zambak ailesinin 16 Mart Pazartesi günü İstinaf Mahkemesi’ne gitmesi bekleniyor.