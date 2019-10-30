Kampüste genç kadını traktörle ezen sürücü serbest

Ege Üniversitesi'ne diplomasını almaya gittiği sırada kampüsteki traktörün altında kalarak yaşamını yitiren Sezen Zambak'ın ölümüne neden olan sürücünün 'asli ve tam kusurlu' kusurlu olmasına rağmen serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Ailenin avukatı, sanığın 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan yargılanması gerektiğini söyledi.

İzmir Bornova'daki Ege Üniversitesi'ne diplomasını almaya gittiği sırada karşıya geçerken kampüsteki traktörün altında kalan Sezen Zambak'ın ölümüne neden olan sürücünün serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

23 yaşındaki Zambak'ı traktörle ezen sürücü Vehbi B.'nin kaza tespit tutanağında "tam ve asli kusurlu" bulunduğu, Zambak'ın ise "kusursuz" olduğu yer aldı. Hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sürücünün, 'asli ve tam kusurlu' olmasına rağmen serbest kalmasının kabul edilemeyeceğini söyleyen Zambak ailesinin avukatı Turan Aras, kazanın niteliği ve sonuçları değerlendirildiğinde sanığın "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan yargılanması gerektiğini söyledi.

Tutanakta traktör sürücüsü 46 yaşındaki Vehbi B.'nin "sağa ve sola dönüşlerde kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara ilk geçiş hakkını vermek" maddesini ihlal ettiği için asli ve tam kusurlu bulunduğu belirtilirken, sürücünün emniyetteki ifadesinde "Yayayı görmedim" dediği belirtildi.

'KASTA YAKIN BİR İHMAL SÖZ KONUSU'

Sürücünün sorumsuzca hareket ettiğini söyleyen Aras şunları söyledi:

"Traktörü kullanan kişinin sorumsuz, kasta yakın bir taksirle önüne bakmadan araç kullanması, yanına da tehlikeli boyutlarda iki kişiyi alarak onlarla sohbet etmesi sonucu kaza gerçekleşmiştir. Daha sonra savcı, olayı değerlendirdiğinde sanığın tutuklanması talebiyle mahkemeye göndermiştir. Yüzde 100 kusurlu olan bir kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılması olağan bir durum değildir. Savcı, bu karara itiraz etmesine rağmen mahkeme bu kişiyi ısrarla tutuklamamıştır. Hukuken yüzde 100 kusurlu olan bir suçlunun elini kolunu sallayarak dolaşması, bir baş sağlığı dileğinde bile bulunmaması aileyi son derece üzmüştür."

'EMSAL KARAR BEKLİYORUZ'

"Sezen'in ölümünden dolayı annesi, babası ve kardeşi büyük travma geçirmiştir. Bize göre bilinçli taksirin bütün koşulları vardır. Kasta yakın bir ihmal söz konusu. Kamu vicdanı adına tutuklanması gerekirken serbest kalması üzücüdür. İnanıyoruz ki adalet bu gerçeği ortaya çıkaracaktır. İddianamede 'taksirle ölüme neden olma'dan dava açıldı ama bize göre bu eksiktir. Bilinçli taksirin tüm koşullarının oluştuğunu düşünüyoruz. Sürücü, 'Görmedim' diyor. Görmemesi normaldir. Çünkü önüne bakmayan, yanındakilerle sohbet ederek sorumsuzca yoluna devam eden sürücü Sezen'i görmeyip ölümüne neden olmuştur. Trafikteki bu terörün son bulması adına biz yargıdan emsal bir karar bekliyoruz."

Sezen Zambak'ın davası Aralık ayında İzmir 47. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanacak.