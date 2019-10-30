Saray'da 29 Ekim resepsiyonu Kuran tilavetiyle başladı...

Saray'da yapılan 29 Ekim resepsiyonu Kuran tilavetiyle başladı.

Cumhuriyet'in 96. yıldönümü dolayısıyla AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından Saray'da düzenlenen 29 Ekim resepsiyonu Kuran tilavetiyle başladı.

Öte yandan dünkü resepsiyonda AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında Doğu Akdeniz'de görev yapan TCG Gökçeada fırkateyninin komutanı Deniz Yarbay Engin Ağmış, 8. Ana Jet Üssü'nde görev yapan Pilot Binbaşı Mehmet Onur Dikmen, Resulayn'da görev yapan Piyade Komando Binbaşı İlkay Dirim ve yine Suriye askeri harekatı bölgesinde kalan Tel Abyad'da görev yapan Piyade Yüzbaşı Celil Özekin ile de canlı bağlantı gerçekleştirildi.