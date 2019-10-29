Saray’da Cumhuriyet’in 5 yılı: Beste de uçak da ‘yetişmedi’

Resepsiyon ya da bu yıl değiştirilen adıyla kabul töreni… Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunun yıldönümünü 5 yıldır Saray’da kutluyor. İşte 2014’te iptal edilen resepsiyondan bugüne Beştepe’de düzenlenen 29 Ekim kutlamaları…

Cumhurbaşkanlığı’nın Beştepe’deki “külliye”ye taşınmasının ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla verilen resepsiyonlar 5 yıldır “saray”da yapılıyor.

Bu yıl yapılan yönetmelik değişikliğiyle bu törenlerin adı “resepsiyon” yerine “kabul töreni” olarak değiştirildi.

KİMLER KATILACAK?

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından düzenlenecek “kabul töreni” akşam saatlerinde başlayacak.

Bu yıl da AKP’ye yakın ünlülerin katılması beklenen törene davet edilen Cem Yılmaz aynı akşam Mehmetçik Vakfı yararına gösterisi olduğu gerekçesiyle davete katılmayacağını açıklamıştı.

FAZIL SAY’DAN İSTENEN ‘ŞÖYLE BİR BESTE’ YETİŞMEDİ

Erdoğan Mart ayında yaptığı açıklamada “Fazıl Say'dan 29 Ekim için şöyle bir beste yapmasını istedik. O da 29 Ekim için yapacak. Onu da şöyle ayrıca bir, iki parçasıyla destekleyerek, bize zannediyorum bir saatlik bir sunumu olacak” demişti. Ancak basına yansıyan haberlere göre Say’ın bestesinin bu yılki törenlere yetişmediği açıklandı.

Yine bu yıl Beştepe’de açılması planlanan kütüphanenin de açılışının ertelendiği açıklandı. 2015 yılında dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nca ilk uçuşunu 29 Ekim 2019’da yapacağı söylenen hatta bilet de kesilen “yerli uçak” projesi de rafa kalktı.

ALKOL YASAĞI

AKP tarafından düzenlenen resepsiyonlarda uzun yıllardır alkol servisi yapılmazken bu yıl yurtdışındaki temsilciliklerde yapılacak törenlerde de alkollü içki servisi yapılmaması talimatı verildiği ileri sürüldü. Sözkonusu talimata gerekçe olarak “Barış Pınarı Harekatı”nın gösterildiği ve Akit adlı gazetede yayımlanan bir yazı üzerine bu kararın alındığı da basına yansıdı. Dışişleri Bakanlığı sözkonusu haberleri yalanlamadı.

2018’DE RESEPSİYON İSTANBUL’A TAŞINDI

29 Ekim resepsiyonu geçen yıl ilk kez İstanbul’da yapıldı. 29 Ekim’e yetiştirilmesi baskısıyla iş güvenliği önlemleri alınmadan yapılan ve onlarca işçinin canına mal olan İstanbul’daki yeni havalimanının açılışı dolayısıyla geçen yıl Cumhurbaşkanlığı’nın 29 Ekim törenleri İstanbul’a taşındı. Resepsiyon ise akşam saatlerinde Dolmabahçe Sarayı’nda verildi.

2017’DE AKP ÜNLÜLERİ BEŞTEPE’DE

2017 yılındaki Beştepe’deki törende yine Orhan Gencebay’dan İbrahim Tatlıses’e, Alişan’dan Mesut Özil’e AKP’ye yakın ünlüler bir araya geldi. İlber Ortaylı, Yavuz Turgul ve Ali Toy’a Kültür Sanat Büyük Ödülleri’nin verildiği törende konuşan Erdoğan Cumhuriyet’in 100. yılında yapılacak 2023 kutlamalarına “büyük silkinişle” birlikte gidildiğini söyledi ve “Şu ana kadar 1'e 5 katlayan büyüme hızımız bundan sonra yapacaklarımızın işaretidir. Yıl sonu itibariyle büyüme oranlarının yüzde 7'ye ulaşacağını umuyoruz” dedi.

15 TEMMUZ’UN ARDINDAN MHP’Lİ RESEPSİYON

15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından yapılan AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Ekim resepsiyonuna ilk kez MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. Davetli listesinde yer alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılmadığı törene HDP ise davet edilmedi.

Erdoğan konuşmasında Cumhuriyet’ten “yeni devletimiz” diye söz ederken “Cumhuriyeti bir kopuş olarak değil, bir devamlılık, yeni ve daha güzel bir başlangıç olarak görmeliyiz” dedi.

2015 BEŞTEPE’DEKİ İLK RESEPSİYON

Beştepe’de ilk resmi 29 Ekim resepsiyonu 2015 yılında yapıldı. AKP’nin tek başına iktidar olamadığı 7 Haziran seçimlerinin ardından 1 Kasım’da yapılan erken genel seçim arifesinde yapılan resepsiyondan 19 gün önce 10 Ekim’de Ankara Garı önünde 102 kişinin yaşamını yitirdiği IŞİD saldırısı olmuştu.

2014 İŞÇİ KATLİAMLARI YILI

28 Ekim 2014’te Karaman’ın Ermenek ilçesinde linyit ocağında meydana gelen su baskını sonucu 18 işçi yaşamını yitirdi. Beştepe’de ilk kez yapılması planlanan 29 Ekim resepsiyonu iptal edildi. Aynı yıl 13 Mayıs’ta da Cumhuriyet tarihinin en büyük işçi katliamı olan Soma maden faciasında 301 madenci yaşamını yitirdi, 19 Mayıs kutlamaları iptal edildi.