Saray'a 26 yeni araç alınacak

Cumhurbaşkanlığı’na önümüzdeki yıl 2’si güvenlik önlemli olmak üzere, 22 adet binek otomobil, 4 adet de panel tipi araç alınacağı ortaya çıktı.
Meclis'e sunulan 2020 bütçesinde, Cumhurbaşkanlığı’na gelecek yıl 2’si güvenlik önlemli olmak üzere 22 adet binek otomobil, 4 adet panel tipi araç alınacağı yer aldı.
Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı’nın yanında birçok bakanlık ve kuruma da yeni binek otomobil alınacak.
Buna göre, İçişleri Bakanlığı 15 adet, Dışişleri Bakanlığı 3’ü güvenlik önlemli olmak üzere 6 adet, Danıştay güvenlik önlemli 1 adet, Milli Savunma Bakanlığı da 5 adet binek otomobil alacak.
13.7 MİLYAR LİRALIK CEZA
Bütçede yer alan maddelerden bazıları şöyle:
- Bütçeye göre, binek otomobiller için en fazla 195 bin 700 TL ödeme yapılabilecek. Ancak güvenlik önlemli binek otomobiller için böyle bir şart yok.
- Ayrıca Cumhurbaşkanlığı, sadece mal ve hizmet alım giderleri için gelecek yıl 1.6 milyar TL, 2021’de 1.7 milyar TL, 2022’de 1.8 milyar TL harcayacak.
- Bütçedeki açıklar ise vergi ve cezalarla kapatılmaya çalışılacak. Örneğin idari, trafik gibi para cezalarından gelecek yıl 13.7 milyar TL, 2021’de 15.3 milyar TL, 2022’de de 16.8 milyar TL gelir bekleniyor.
- Yine gelecek yıl alkollü içkilerden alınacak vergi gelirlerinin yüzde 12.9 artışla 17.1 milyar TL'ye, tütün mamüllerinden alınacak vergi gelirlerinin de yüzde 27 artışla 64.8 milyar TL'ye çıkması hedefleniyor.
- Pansiyon ücretleri ilköğretim ve ortaöğretim kurumları için 3 bin 660 TL, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları için 4 bin 110 TL olacak.
- Taşınmaz satışlarından yüzde 44.3 artışla 3.5 milyar TL, lojmandan 1.2 milyar TL gelir öngörülüyor.