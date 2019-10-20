Saray'a 26 yeni araç alınacak

Cumhurbaşkanlığı’na önümüzdeki yıl 2’si güvenlik önlemli olmak üzere, 22 adet binek otomobil, 4 adet de panel tipi araç alınacağı ortaya çıktı.

Meclis'e sunulan 2020 bütçesinde, Cumhurbaşkanlığı’na gelecek yıl 2’si güvenlik önlemli olmak üzere 22 adet binek otomobil, 4 adet panel tipi araç alınacağı yer aldı.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı’nın yanında birçok bakanlık ve kuruma da yeni binek otomobil alınacak.

Buna göre, İçişleri Bakanlığı 15 adet, Dışişleri Bakanlığı 3’ü güvenlik önlemli olmak üzere 6 adet, Danıştay güvenlik önlemli 1 adet, Milli Savunma Bakanlığı da 5 adet binek otomobil alacak.

13.7 MİLYAR LİRALIK CEZA

Bütçede yer alan maddelerden bazıları şöyle: