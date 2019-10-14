Bu soruların yanıtı yok: Cumhurbaşkanlığı bütçesi nereye harcanıyor?

Sayıştay’ın raporunda Cumhurbaşkanlığı’nın ek harcamalar ile birlikte toplam bütçesinin bir milyar 854 milyon TL olduğu ortaya çıktı.

Sayıştay raporunda Cumhurbaşkanlığı’nın ek harcamalar ile birlikte toplam bütçesinin bir milyar 854 milyon TL olduğunun ortaya çıkmasının ardından, 2018 yılına ilişkin belirtilen harcamalar Meclis gündemine taşındı.

Yeniçağ'da yer alan habere göre, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, söz konusu harcamalara dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Bülbül, ''Cumhurbaşkanı maaşından hangi harcamalar yapılıyor?'' diye sordu.

Süleyman Bülbül'ün soru önergesi şöyle:

"Sayıştay’ın 2018 Cumhurbaşkanlığı’na ilişkin raporunda 845 milyon 365 bin lira bütçe ayrılan Cumhurbaşkanlığı’nın 1 milyar 9 milyon 577 bin lira ek bütçe alarak toplam bütçesinin 1 milyar 854 milyon 942 bin lira olduğu belirtilmiştir.

Açıklanan 1 milyar 854 milyon 942 bin liralık bütçenin 70 milyon 387 bin lirası harcanmayan miktar olarak kaydedilmiş, 1 milyar 648 milyon 678 bin lirası ise harcanan miktar olarak belirtilmiştir.

Personel giderlerinden yiyecek ve içecek alımına, temsil ve tanıtma giderlerinden kırtasiye giderlerine birçok kalemin harcamalarını belirten raporda 943 milyon 646 bin lira gider, 305 milyon 841 bin lira gelir olarak kaydedilmiştir. Toplamda 943 milyon 646 bin liralık harcamalar listelenmiş, 705 milyon 32 bin liranın ise nereye harcandığı belirtilmemiştir.

1- Cumhurbaşkanlığı bütçesi için ayrılan 845 milyon 365 bin liraya ilave olarak verilen 1 milyar 9 milyon 577 bin liralık ek bütçenin sebebi nedir?

2- Nereye harcandığı belirtilmeyen 705 milyon 32 bin lira nereye harcanmıştır? Bu tutarın belirtilmeme sebebi nedir?

3- Cumhurbaşkanlığı harcamalarının hangi kalemi veya kalemleri Cumhurbaşkanı maaşından karşılanmaktadır?

4- Raporda ‘’Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler’’ miktarı 9 milyon lira olarak belirtilmiştir. Bu kuruluşlar hangi kuruluşlardır?

5- Sayıştay’ın 2017 yılı raporunda ‘’ Görev Giderleri ‘’ başlığı altında 42 bin lira, 2018 yılı raporunda ise 258 milyon 17 bin lira harcama yapıldığı belirtilmiştir. Harcamaların artış sebebi nedir?

6- Sayıştay’ın 2017 yılı raporunda ‘’ Nakil Vasıtaları Lastikleri ‘’ başlığı altında 923 bin lira, 2018 yılı raporunda ise 2 milyon 221 bin lira harcama yapıldığı belirtilmiştir. Bu bağlamda Cumhurbaşkanlığına ait araç sayısında ne kadarlık bir artış olmuştur?

7- Sözleşmeli personel giderlerinde 2018 yılında 2017 yılına göre 52 milyon 927 bin lira artış olduğu görülmektedir. Bu artışın sebebi nedir?

8- Cumhurbaşkanlığı bünyesinde memur, sözleşmeli personel, geçici personel ve diğer personel olarak toplamda kaç personel istihdam edilmektedir?"

Orta Vadeli Mali Plan’da yer alan bütçe ödenek tekliflerine göre, Cumhurbaşkanlığı’nın 2022 yılındaki bütçesinin de 3,8 milyar TL olacağı açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı bütçesi, son 10 yılda yüzde 2 bin 659 artarak, 138 milyondan 3,8 milyara çıktı.