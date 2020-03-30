Salgın sürerken Dikmen Vadisi’nde Ağaoğlu inşaatı başladı

Ankara’nın nefes koridoru ve kılcal damarlarından birisi olan Dikmen Vadisi’nin son yeşil alanı da yapılaşma tehdidi ile karşı karşıya. İnşaat izni verilen birçok parselde Ağaoğlu İnşaat tarafından 'çalışmalara' başlandı.

Dikmen Vadisi 5. etapta, kentsel dönüşüm çerçevesinde parsel parsel yüksek yoğunluklu yapılaşmalar başladı.

Bölgedeki yeşil alana inşaat izni verilmesinin ardından Ağaoğlu İnşaat'ın çalışmaları görüntülendi.

İNŞAATLAR YARGI YOLUNDA

Konuyla ilgili açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan “Ağaoğlu İnşaat İstanbul’dan sonra şimdi de Ankara’nın rantını parselleyen ve yaşam alanlarımızı yok eden inşaatlar sistematiği ile nefes koridorlarımızı tıkayacak. Ruhsatların iptalini yargıya taşıyacağız” dedi.

Candan şunları söyledi:

"Dikmen Vadisi’nin son etabı Ankara’nın son kalan yeşil alanlarından, vadi yamaçlarında yüksek yoğunluklu yapılaşma ile vadi beton duvarlarla çevrelenerek, doğal akışı engellenecektir. Dikmen Vadisi’ne Ağaoğlu Park Vadi tabelasının asılması, Dikmen Meslek ve Teknik Lisesi’nin lojmanlarına yıkım kararın gelmesi, öğretmenlerin lojmandan çıkartılması yönünde tebligatlar yapılması, okul lojmanlarının parsellerinin Ağaoğlu’na verildiği bilgilerinin doğru olduğunu gösteriyor.

Dikmen Vadisi’nin son kalan yeşiline de hançer vurulacak. Belli ki Dikmen Vadisi’nin son etabı Ağaoğlu İnşaat'a parsellenmiş. Dünya ve ülkemiz Kovid-19 salgını ile mücadele ederken rant virüsleri hiçbir yerde ve hiçbir koşulda durmuyor. Bugün dünyamızın mücadele ettiği koronavirüs, doğal alanlarımızın, nefes koridorlarımızın, ekolojik eşiklerimizin parçalanmasının ve doğayı talanın bir sonucu değil midir?”