Sağlık Bakanı: Çin'den gelen bütün uçuşlar durduruldu, 7 ülkeye daha kontrol başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den gelen bütün uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

Yeni Koronavirüs salgını hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Çarşamba gününden itibaren ay sonuna kadar Çin'den gelen bütün uçuşların durdurulması kararı aldık" dedi.

Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde tutulan 61 kişiden yeni koronavirüs için alınan numune sonuçlarının tamamının negatif çıktığını da söyleyen Bakan, 7 ülkeden yolculara daha havalimanlarında termal kamera kontrol uygulamasına başlanacağını duyurdu.

Söz konusu ülkelerin Japonya, Tayvan, Tayland, Hong Kong, Singapur, Güney Kore ve Malezya olduğu açıklandı.