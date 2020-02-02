Yeni Koronavirüs'ün kuluçka dönemi içinde bulaştığı görüldü

Almanya’da gözlenen bir vakada hastalık belirtilerini göstermeyen bir kişinin virüsü bulaştırdığı görüldü.

30 Ocak 2020’de New England Journal of Medicine dergisinde yayımlanan bir vaka sunumu, Vuhan kökenli Yeni Koronavirüs’ün kuluçka döneminde de bulaştığını gösterdi.

33 yaşında bir Alman iş adamı öksürük ve kas ağrıları ile 24 Ocak'ta hastalandı. Ertesi gün ateşi 39,1 dereceye çıktı ve öksürüğü balgamlı bir karakter kazandı. Ancak yakınmaları kısa sürede geriledi ve 27 Ocak'ta yeniden işinin başına döndü.

Bu Alman iş adamı, yakınmaları başlamadan önce Çinli bir iş kadınıyla 20-21 Ocak tarihlerinde Münih yakınlarında bir toplantıya katılmıştı. Çinli iş kadını toplantı için Şanghay’dan gelmişti ve 19-22 Ocak tarihleri arasında, sağlıkla ilgili hiçbir yakınması olmaksızın Almanya’daydı. Alman iş adamıyla da tam o günlerde temas etmişti. İş kadını Çin’e döndükten sonra hastalandı ve 26 Ocak tarihinde yaptırdığı koronavirüs testi de pozitif (virüse rastlandı) çıktı.

Bunun üzerine test sonucunu Almanya’daki iş arkadaşına bildirdi. Böylece Alman iş adamı da koronavirüs tanısı için örnekler verdi ve bu örneklerde de virüs saptandı.

Bu vaka örneği yeni koronavirüsün asemptomatik kuluçka döneminde de bulaştırıcı olduğunu gösteriyor ve salgının dinamiklerinin yeniden değerlendirilmesini gerektiriyor.

KULUÇKA DÖNEMİ VE BULAŞTIRICILIK NE DEMEK?

Salgınlarda enfeksiyon hastalığının insan organizmasında geçirdiği sürecin bilinmesi salgın kontörlü açısından önemlidir.

Mikroorganizma insan vücuduna girdikten sonra belirti vermediği bir dönem boyunca çoğalır. Bu dönem kuluçka dönemi olarak adlandırılır. Birey mikroorganizmayı almıştır ancak henüz yakınması yoktur.

Kuluçka döneminin bitişinde, yani mikroorganizma vücutta yeterli derecede çoğaldığında, yakınmalar başlar, birey hastalanmıştır.

Hasta olan kişi bir süre boyunca da mikroorganizmayı değişik yollarda (öksürük gibi) başka insanlara da bulaştırır. Bu dönem de bulaştırıcılık dönemi olarak isimlendirilir.

KULUÇKA DÖNEMİNDE BULAŞTIRICILIĞIN ÖNEMİ NE?

Hasta olduğunu bildiğimiz semptomlu bireylere karşı koruyucu önlem almak mümkündür. Örneğin, öksüren bireylerle yakın temasta isek, korona virüs ya da kuş gribi şüphesiyle maske takarız.

Ancak bazı mikroorganizmalar kuluçka dönemi içinde de bulaşıcılık özelliği taşırlar. Bu durumda mikroorganizmanın çoğaldığı bireyin henüz herhangi bir semptomu yoktur ama başkalarına mikroorganizmayı bulaştırmaktadır. İşte mikroorganizmanın bu tip bir özelliğinin bulunduğu durumlarda koruyucu önlem almak ve salgınla başa çıkmak çok daha zor olur.

Hiçbir yakınması olmayan insanlardan kendinizi neden koruma ihtiyacı hissedecek ve nasıl koruyacaksınız?