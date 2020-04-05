Rönesans duyurdu: İstanbul'a iki sahra hastanesi yapılıyor

İstanbul Yeşiklköy ve Sancaktepe'ye iki sahra hastanesi yapılıyor.
İnşaatlarında kullanılmak üzere alınacak malzeme tedariği için verilen ihalelerle ortaya çıkan hastane yapımının, AKP döneminde aldığı ihalelerle servetini katlayan Rönesans Holding'e verildiği ortaya çıktı.
"Yeşilköy ve Sancaktepe Sahra Hastanesi" isimli iki ayrı ihalede hasır çelik malzemesi alımı yapılacağı duyuruldu.
Hasır çelik malzemesi bina temellerinde ve prefabrik duvar örülme işlemleri sırasında kullanılıyor.
Ankara’da Yargıtay Hizmet Binası inşaatını yapan Rönesans Holding, önce 55 yaş üzerindeki işçileri zorla ücretsiz izne ve istifaya zorlamış, ardından da diğer işçilerin ücretli izin talebini karşılamak yerine şantiyeyi hapishaneye çevirme kararı almıştı. Aynı Rönesans,Erdoğan'ın çağrısıyla “milli yardımlaşma” kampanyasına 8 milyon TL bağışlamıştı.
Forbes 100 listesine göre Türkiye'nin en zengin ismi 2019 yılında Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak olmuştu.